Prosegue l'appuntamento con la soap opera turca Bitter Sweet che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Le anticipazioni dell'episodio del 17 giugno svelano che si complicherà la vicenda riguardante il piccolo Bulut, alle prese con un periodo piuttosto difficile della sua esistenza dopo la morte dei genitori. La famiglia di Ferit cercherà di mantenere la calma per non creare ulteriori sofferenze nell'animo del bambino, scampato al grave incidente stradale che ha causato la dipartita del padre e della madre.

Pubblicità

Pubblicità

I parenti si impegneranno al massimo per portare avanti le pratiche relative all'affidamento del ragazzino, e in quest'ottica si rivelerà fondamentale la presenza di un'altra persona che fornirà tutto il suo sostegno. Si tratta di Nazli, che ha instaurato un rapporto di grande complicità con il bimbo che non può fare a meno della sua vicinanza. La cuoca si recherà in ospedale per parlare con il nipote di Ferit, e in quest'occasione s'imbatterà anche nel suo nuovo amico Deniz.

Questi comincerà a provare dei sentimenti nei confronti della ragazza e non avrà alcuna intenzione di nascondere di essere innamorato di lei. In ospedale non mancheranno i colpi di scena soprattutto quando giungerà un inatteso ospite.

Ferit preoccupato per l'incolumità del nipote

Gli spoiler dell'appuntamento di martedì 18 giugno evidenziano che Ferit (Can Yaman) dovrà fare i conti con una novità inaspettata. L'imprenditore, infatti, apprenderà che Hakan (Necip Memili) e Demet hanno deciso di presentare in tribunale un'istanza per richiedere l'affidamento di Bulut. Aslan, a questo punto, inizierà a temere per l'incolumità del bambino e penserà di rivolgersi al suo avvocato per chiedere un valido consiglio.

Pubblicità

La sorella di Nazli in commissariato per un furto: la cuoca preoccupata

Ferit si confronterà con l'avvocato Engin (Balamir Emren) e, al contempo, deciderà di coinvolgere anche Nazli che ormai è diventata una presenza fondamentale nella vita del bambino. L'uomo d'affari si renderà conto di quanto sia diventato importante fare attenzione ad ogni mossa degli altri parenti, per evitare che costoro possano avere dei vantaggi in questa delicata vicenda.

Ad esempio, la cuoca non dovrà più uscire da sola con Bulut.

Intanto giungeranno rilevanti novità nella vita sentimentale di Tarik. Questi, per approfondire ulteriormente la conoscenza di Fatos, la inviterà a pranzo in un locale. Infine Nazli, dopo aver accompagnato di nascosto Bulut al cinema, riceverà una spiacevole telefonata: la sorella Asuman (Ilayda Akdogan) è stata portata in commissariato dopo aver commesso un furto in un negozio di abbigliamento.