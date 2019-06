Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda tutti i giorni della settimana. Le anticipazioni dell'episodio trasmesso lunedì 17 maggio alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Michele. Il giornalista vivrà momenti di tensione dopo essere divenuto un ostaggio di Mimmo che, con Maurizio, ha organizzato la rapina al bar Vulcano.

Il marito di Silvia si renderà conto delle fragilità del ragazzo e per questo motivo avrà intenzione di occuparsi del giovane uomo che ha commesso dei gravi errori. Il Saviani non vorrà lasciare in solitudine l'alunno del professor Scaglioni dopo essersi reso conto dei problemi evidenti del ragazzo. L'intento di Michele (Alberto Rossi) sarà quello di convincere Domenico a costituirsi presentandosi dalla polizia in quanto rappresenterebbe un primo passo in avanti.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che attraverserà un periodo complesso per quanto concerne la sfera lavorativa e privata. La signora Giordano si renderà conto di quanto sia cambiato il suo ruolo all'interno delle imprese Viscardi dopo la nomina di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) in qualità di amministratore delegato.

La signora Giordano preoccupata per il complesso rapporto con gli operai delle imprese Viscardi

La madre di Elena (Valentina Pace) capirà di aver perso la stima degli operai con i quali in passato aveva instaurato un rapporto fondato su solide basi.

L'arrivo al potere dell'avvocato Palladini farà cambiare la prospettiva dei dipendenti dei Cantieri che reputeranno come una traditrice l'ex moglie di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). L'imprenditrice comprenderà di non avere il potere di una volta quando riusciva a tenere tutte le persone ai suoi piedi. I tempi sono cambiati e sarà difficile per la Giordano abituarsi ai cambiamenti che l'hanno costretta a una fase di rallentamento nella sua carriera lavorativa.

Vittorio e Guido trovano la stabilità sentimentale

Nel frattempo Assunta si troverà alle prese con il peso della solitudine che provocherà fastidio nell'animo della donna. La cugina di Silvia affronterà una situazione completamente differente rispetto a Vittorio e all'ex marito che troveranno la forza di riprendersi dopo un periodo di riflessione. Il comandante Del Bue si dimostrerà pronto a prendersi le proprie responsabilità per cominciare una nuova vita al fianco del piccolo Lorenzo e con Mariella.

Lo stesso discorso vale per Vittorio che penserà di avere la giusta dimensione nella relazione con Alex.