Negli ultimi giorni si è parecchio parlato della presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due, conosciutisi all'interno della trasmissione televisiva Uomini e donne, per qualche settimana non si sono più mostrati insieme tramite foto o video. L'ex tronista ha addirittura presenziato ad alcuni eventi senza la sua amata, cosa che ha suscitato i sospetti dei fan della coppia. Alcuni personaggi del mondo del Gossip, tra cui Amedeo Venza, avevano dato per certo che i due si fossero lasciati. Nelle scorse ore però, Arianna ha postato una foto tramite la quale ha smentito il tutto.

Pubblicità

Pubblicità

Uomini e Donne, la foto postata da Arianna che smentisce tutto

La coppia nata a Uomini e Donne è molto amata e seguita sui social. Andrea ha scelto Arianna in maniera anticipata ed i due si sono sempre mostrati più felici che mai insieme. Le voci di una presunta crisi circolate in questi ultimi giorni nei loro riguardi sembrano essere state definitivamente smentite nella giornata di ieri 24 giugno, in tarda serata.

L'ex corteggiatrice ha infatti postato uno scatto con Cerioli: i due sono abbracciati, lui è di spalle mentre lei si inquadra il viso.

Pubblicità

Sotto la foto, la donna ha voluto scrivere una dedica che elimina ogni dubbio sulla loro relazione. La donna ha infatti scritto le seguenti parole (citazione di una canzone di Vasco Rossi): 'Vieni qui. Tu per me, te lo dico sotto voce amo te'.

Fan della coppia felici di questa notizia

Grazie al loro modo di fare sia all'interno del programma che al di fuori, la coppia ha conquistato milioni di seguaci che guardano giornalmente i loro video e le loro foto su Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Dopo giorni di silenzio, in cui la voce di questa presunta crisi non veniva smentita, sapere che Andrea e Arianna stanno ancora insieme ha rassicurato i fan. Sotto la foto postata dalla Cirrincione c'è ad esempio chi scrive: 'Andrea e Arianna si sono lasciati, sisi come no. Alla faccia di tutte le voci che giravano. Siete meravigliosi' oppure 'Mezzo web in paranoia per niente' e ancora 'Li avete zittiti tutti' e infine 'Alla faccia di tutti quelli che parlano sempre senza mai sapere nulla!

La vostra discrezione di coppia è quello che vi rende unici! Continuate così! Il vostro amore traspare in una maniera bellissima!'.

C'è anche però chi va contro la coppia, pensando che tutto questo sia stato architettato per far ricadere l'attenzione su di loro. Ad esempio, sotto la foto postata poche ore fa si può leggere un commento che recita così: 'Tutto calcolato. Ci avete fatto credere di esservi lasciati per aumentare le visualizzazioni e le attenzioni su di voi.

Pubblicità

Mi spiace ma mi siete caduti in basso! Detto ciò sono comunque felice per voi se siete insieme, buona vita'.