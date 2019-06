La nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a fine novembre su Canale 5, sta lentamente prendendo forma. Se negli scorsi giorni l'attenzione dei media si è focalizzata sul nuovo presentatore, Alfonso Signorini, adesso la curiosità dei principali giornali di gossip ed intrattenimento si è riversata sul cast che potrebbe varcare la fatidica "porta rossa". Sebbene, al momento, non vi sia alcuna certezza, il settimanale "Oggi" ha lanciato un'indiscrezione che - se confermata - farebbe la felicità dei numerosi telespettatori di "Uomini e donne". Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, infatti, il tronista Lorenzo Riccardi sarebbe in lizza per partecipare al Reality Show targato Mediaset.

Lorenzo Riccardi sulla sua partecipazione: 'Vedremo'

Anche quest'anno, dunque, il cast del Grande Fratello Vip potrebbe arricchirsi di un ex volto del dating show targato Maria De Filippi. Dopo la partecipazione di Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Francesco Monte, l'edizione 2019 potrebbe giovare della simpatia e spensieratezza del bel pugliese. A lanciare l'indiscrezione, come anticipato, Alberto Dandolo che sulle pagine di "Oggi" ha così avanzato l'ipotesi, piuttosto concreta, della partecipazione del fidanzato di Claudia Dionigi: "A Cologno Monzese si sussura che tra gli aspiranti partecipanti al Grande Fratello Vip ci sia Lorenzo Riccardi, ex protagonista di Uomini e Donne".

A gettare benzina sul fuoco sono poi arrivate, via Instagram, le parole del diretto interessato. Il bel Riccardi - che non ha mai nascosto il suo sogno di lavorare in televisione - ha così risposto alle numerose domande dei suoi followers circa la partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip:" Mi state domandando in molti se parteciperò. Al momento posso solo dire che vedremo, vedrete e vedrò".

Sara Affi Fella nuova concorrente del Grande Fratello?

Se, dunque, la partecipazione di Lorenzo Riccardi è ancora un punto interrogativo, altri nomi - più o meno famosi - sono stati citati nelle scorse ore come probabili concorrenti del Grande Fratello Vip.

L'ipotesi sicuramente più suggestiva e controversa è legata ad un altro volto noto al grande pubblico. Stiamo parlando di Sara Affi Fella. L'ex concorrente di Temptation Island e Uomini e Donne sarebbe stata contattata dalla produzione del reality show per entrare a far parte del cast. Una scelta che - se confermata - avrebbe del clamoroso visto lo scandalo che l'ha investita poco meno di un anno fa. Gli altri due Vip di cui si ha notizia sarebbero, invece, Giucas Casella (già protagonista de L'isola dei Famosi") e la pornostar Ilona Staller, in arte "Cicciolina".