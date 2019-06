I periodi di pace vanno e vengono nelle trame di Beautiful e la conferma arriverà nelle puntate di inizio luglio da Steffy e Hope. Da quando la Forrester si è fatta da parte nel triangolo con Liam, tra loro le discussioni sono giunte al termine ma tale serenità non durerà a lungo. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 1° al 5 luglio confermano che ci saranno nuovi motivi di discussione anche se essi non riguarderanno la sfera sentimentale.

Questa volta sarà la Forrester Creations a diventare oggetto di contesa, dato che Ridge dirà loro di dover fare una scelta tra la "Intimates" e la "Hope For The Future". La decisione dello stilista porterà a delle tensioni anche nel suo matrimonio dato che Brooke sarà la principale sostenitrice della linea di moda creata dalla figlia.

Beautiful anticipazioni: Ridge prende la sua decisione

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate dal 1° al 5 luglio si concentrano sull'annuncio di Ridge: sosterrà solo una delle due linee di moda, non potendo proseguire con il rilancio di entrambe.

Brooke avrà fin da subito il timore che il marito voglia supportare Steffy e gli chiederà di essere imparziale nella decisione da prendere. La madre di Kelly, per evitare nuove tensioni, consiglierà alla sorellastra di farsi da parte: lei ha ottenuto Liam, proprio perché Steffy si è ritirata dalla competizione, e ora dovrà essere la Logan a fare un passo indietro in ambito lavorativo. Ma Hope non vorrà saperne, spingendo così la sua rivale a rivolgersi direttamente al padre. Sarà così che Ridge prenderà la sua decisione, sostenendo la "Intimates" e causando l'inevitabile reazione da parte di Brooke e Hope.

Trame Beautiful: Brooke sostiene Bill Spencer

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Brooke non potrà credere che il marito abbia potuto tradirla, preferendo la linea di Steffy a quella di Hope. Gli chiederà di ripensarci ma lui non vorrà sentire ragioni, restando fermo nel suo punto di vista. Hope vivrà questa sconfitta con forte insofferenza e andrà a lamentarsi proprio dalla madre, la quale le prometterà di aiutarla a riprendersi il suo posto nella casa di moda.

Nel frattempo, Brooke si interesserà anche ad un'altra questione. Dopo avere saputo che Katie ha deciso di chiedere la custodia esclusiva di Will, la bionda Logan si recherà da Bill Spencer e gli dirà di volerlo sostenere nella battaglia in tribunale. Nonostante gli errori che l'uomo ha commesso in passato, lei sa che tutto sommato è un buon padre e non merita di essere allontanato dal figlio minore. Il magnate sarà sorpreso e colpito piacevolmente dall'aiuto fornito dalla ex moglie.