Le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate italiane sanciranno l'entrata in scena di una nuova storyline destinata a tenere banco per diverse settimane. Archiviata la sua fissazione per Steffy Forrester, più che mai decisa a concentrarsi solo su se stessa e sul ruolo di mamma e donna in carriera, Bill Spencer sarà coinvolto in una nuova vicenda riguardante il suo rapporto con il piccolo Will. Sollecitata da Thorne e Ridge Forrester, Katie Logan deciderà di assicurarsi la custodia esclusiva del bambino, intentando contro l'ex marito una causa legale.

Il fatto porterà ad un inevitabile scontro con l'uomo, il quale tenterà in ogni modo di convincere l'ex moglie a non arrivare a tanto, ma anche a due diversi schieramenti all'interno delle famiglie Logan, Spencer e Forrester. Il più attivo in una questione che non lo riguarda in prima persona sarà Ridge che sfrutterà la situazione a suo vantaggio per portare a termine la sua vendetta contro lo storico rivale. E per raggiungere il suo scopo, non rinuncerà a corrompere il giudice che si occuperà del caso.

Anticipazioni Beautiful: Ridge conosce il giudice Craig McMullen

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane, Katie troverà in Thorne e Ridge il sostegno nella causa legale per l'affidamento esclusivo di Will. La Logan, va precisato, non intenderà escludere Bill dalla vita del figlio ma il suo obiettivo sarà di controllare i loro incontri, dettando tempistiche e modalità degli stessi. Se da un lato Thorne arriverà anche a sposare Katie, anche per dare l'idea di una famiglia unita e felice, Ridge userà dei metodi più subdoli per portare a termine la vendetta contro l'odiato Spencer.

Lo stilista, infatti, avrà un incontro privato con il giudice Craig McMullen, al quale è stato affidato il caso, e ben presto si scoprirà che i due si conosceranno fin dai tempi del college. Craig avrà un grosso debito da saldare nei confronti del vecchio compagno di università che ha finanziato i suoi studi in un periodo di ristrettezze economiche.

Trame Beautiful: Brooke furiosa con il marito

La proposta di Ridge sarà molto chiara nei confronti di Craig McMullen: potrà ricambiare il favore di molti anni prima, dando una sentenza positiva per Katie nel processo per l'affidamento di Will.

Secondo quanto segnalano le anticipazioni di Beautiful, tale richiesta sarà inizialmente rimandata al mittente, ma alla fine il verdetto sarà preso proprio come richiesto dallo stesso Ridge. Sarà questo l'inizio di ulteriori problemi per le famiglie coinvolte in questa vicenda a partire dal rapporto tra i coniugi Forrester. Fin dall'inizio, infatti, Brooke si schiererà dalla parte di Bill, ritenendo che lui non meriti di essere privato della custodia del figlio.

Il fatto porterà ad un sorprendente avvicinamento tra la Logan e l'ex marito, che arriveranno anche a scambiarsi dei baci, e dall'altra parte causerà una crisi nel matrimonio con Ridge. Brooke scoprirà che il marito ha corrotto il giudice McMullen e non sarà assolutamente d'accordo con lui, intimandogli di porre rimedio all'errore commesso.