L'arrivo dell'estate è da sempre sinonimo di variazione nella programmazione di Beautiful e delle altre serie televisive del pomeriggio di Canale 5. Anche quest'anno Mediaset ha deciso di modificare i palinsesti, tenendo in considerazione la riduzione degli ascolti soprattutto nelle giornate del sabato e della domenica. Per tale motivo, già a partire da sabato 8 giugno la soap americana non andrà in onda nel giorno pre festivo, lasciando spazio ad una fiction.

Lo stesso accadrà nel giorno successivo, domenica 9 giugno, quando si ripeterà la cancellazione già avvenuta la scorsa settimana. Ne conseguirà una programmazione ridotta, che causerà un'inevitabile battuta d'arresto proprio in concomitanza con le agognate nozze di Hope e Liam, destinate a porre fine (almeno momentaneamente) alle diatribe tra la Logan e Steffy per la conquista del cuore dello Spencer.

Programmazione Beautiful: stop al sabato e alla domenica

I telespettatori di Beautiful hanno potuto seguire per diversi mesi la soap per sette giorni su sette.

Anticipazioni Beautiful: sospesa l'8 e 9 giugno

Ma questa gradita abitudine non sarà destinata a proseguire durante l'estate. Sabato 8 giugno, infatti, le vicende delle famiglie Forrester e Spencer non andranno in onda su Canale 5 proprio come accadrà per Una Vita e Il Segreto. Al loro posto, verrà trasmessa la replica della fiction "L'Isola di Pietro" con Gianni Morandi. Analogo destino, proprio come accaduto per il 2 giugno, anche per la puntata domenica del 9 giugno che non ci sarà e verrà sostituita da "L'Onore e il Rispetto - Ultimo Capitolo".

Tale variazione di orario, che limiterà Beautiful ad una programmazione di cinque giorni su sette, non è ancora stata confermata per le settimane successive, ma tutto fa pensare ad una soluzione definitiva per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam diventano marito e moglie

Stando invece alle trame delle prossime puntate italiane di Beautiful, esse saranno ampiamente incentrate sul matrimonio di Hope e Liam. La coppia pronuncerà i voti davanti ad amici e parenti: tra di essi ci sarà anche Steffy che apparirà sinceramente felice per il lieto evento.

Non si potrà dire la stessa cosa per Taylor che deciderà di accompagnare la figlia alla cerimonia, dove si renderà protagonista di uno scontro ai limiti del trash con Brooke. Le due storiche rivali litigheranno in cucina e finiranno per lanciarsi alcune torte in faccia, rendendo necessario l'intervento delle figlie per separarle. Comunque sia, tale diverbio non rovinerà i festeggiamenti che si concluderanno senza ulteriori intoppi. Nelle trame di Beautiful della prossima settimana, entrerà nel vivo anche la nuova storyline relativa la battaglia legale per l'affidamento esclusivo di Will.

Saranno Carter e Ridge a proporre a Katie di correre ai ripari per evitare qualche colpo di testa dello Spencer nei confronti del bambino.