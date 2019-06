Lo scorso venerdì Uomini e donne ha chiuso i battenti, con la messa in onda delle scelte di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In particolare, sull’ex tronista partenopea ed il suo fidanzato ci sono delle importanti novità.

La neo coppia uscita dal dating condotto da Maria De Filippi ha spiazzato tutti. Al contrario di quanto si potesse pensare, una volta terminata l’esperienza di fronte alle telecamere, Angela e Alessio si sono separati.

Questo non significa affatto che i due ragazzi stiano vivendo un momento di crisi. Semplicemente Angela vive a Napoli, dove lavora. Alessio invece, è di Roma.

Nonostante la storia tra Angela e Alessio vada a gonfie vele, i fan si sono insospettiti anche per una scelta effettuata dall’ex tronista. Attraverso il suo profilo Instagram, la sorella di Chiara Nasti ha informato i suoi follower che partirà presto per una vacanza. La cosa che avrebbe insospettito i fan sarebbe il fatto che l’ex tronista ha scelto di andare insieme alla sua famiglia.

U&D: Angela Nasti e Alessio Campoli si separano subito dopo la scelta.

Alcuni follower erano convinti che la neo coppia si regalasse un viaggio romantico una volta terminata l’esperienza negli studi Elios. Angela, invece, ha spiegato di aver deciso di partire con la sua famiglia per recuperare il tempo perso. A causa delle numerose registrazioni, la Nasti spesso è stata lontana dai suoi affetti. Da qui nasce la decisione di partire con i suoi cari. Con tutta probabilità la scelta di Angela non condizionerà il rapporto con Alessio. I due hanno mostrato di essere molto affiatati.

Giulia e Manuel: fuga d’amore

Al contrario di quanto avvenuto per Angela e Alessio, Giulià Cavaglià e Manuel Galiano sembrano volersi dedicare una piccola vacanza. I due giovani sono stati raggiunti dai microfoni di Witty ed hanno confermato i rumors. Inoltre, Giulia e Manuel, da quando è terminato Uomini e Donne, sono diventati inseparabili. La bella torinese ed il suo ex corteggiatore potrebbero essere anche pronti per una convivenza, visto che stanno passando molto tempo insieme.

Giulio Raselli: messaggio inaspettato a Giulia

Mentre Giulia è uscita dal dating con Manuel, Giulio Raselli si è rimboccato subito le maniche. L’ex corteggiatore, una volta tornato in possesso del suol profili social, ha scritto un lungo messaggio. Giulio ha dedicato delle bellissime parole, a tutte le persone che in questo periodo lo hanno sostenuto. All’interno del suo post sono arrivate anche delle parole inaspettate verso la tronista: “Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto è stato bello.” Raselli ha confidato di sentirsi una persona migliore.

Chissà che dopo essere stato rifiutato dalla Cavaglià, Giulio non diventi il prossimo tronista nella nuova edizione di U&D.