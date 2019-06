La tanto agognata svolta relativa al finta morte di Beth Spencer potrebbe arrivare molto presto nelle puntate americane di Beautiful. E, come annunciato dal produttore esecutivo Bradley Bell qualche settimana fa, essa coinciderà con la morte di qualche personaggio. Il nome di colei o colui che perderà la vita in tale circostanza non è mai stato reso noto, tanto più che Bell ha parlato di "persone", lasciando presagire alla possibilità che il dramma coinvolga più di un individuo.

Pubblicità

Pubblicità

Negli ultimi giorni, però, un nome sembra essere il grande favorito in questa imminente svolta dark ovvero Emma Barber, assente dalle scene da diverso tempo nelle trame d'oltreoceano ma che rispunterà improvvisamente a fine giugno, con un tempismo a dir poco sospetto.

Beautiful anticipazioni: Emma ascolta una conversazione

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, nelle prossime puntate Emma Barber tornerà in scena dopo una prolungata assenza e si renderà conto che qualcosa di strano caratterizzerà Xander e Zoe.

Anche lei, come già accaduto in altre circostanze, ascolterà per caso una loro conversazione e potrebbe arrivare a scoprire la verità in merito allo scambio di culle avvenuto a Catalina. A tal proposito, gli spoiler relativi alla settimana del 24 giugno, segnalano che il segreto prenderà una piega dark, lasciando presagire la morte di qualche personaggio. La nipote di Justin appare senza dubbio tra le più sacrificabili in questo momento di svolta, motivo per cui è considerata come la principale indiziata in questo decesso.

Pubblicità

Trame americane Beautiful: il coinvolgimento di Vincent Walker

In attesa di scoprire se sarà un solo personaggio a morire o se la questione prenderà una piega ancor più drammatica, le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana chiamano in causa anche una new entry che potrebbe avere un ruolo determinante in questa drammatica vicenda. Thomas Forrester, la cui fissazione nei confronti di Hope Logan apparirà sempre più fuori controllo, chiederà l'aiuto di un suo vecchio amico per portare a termine il suo piano.

La persona in questione sarà Vincent Walker, interpretato dall'attore Jo LoCicero, il quale potrebbe essere usato per togliere di mezzo qualcuno di scomodo. Fin troppe persone, infatti, a questo punto sarebbero a conoscenza della verità sull'identità di Phoebe Forrester.

Oltre al possibile coinvolgimento di Emma Barber, sanno che Beth è viva anche Xander, Zoe, Shauna e Flo, oltre che al dottor Reese Buckingham. Per un motivo o l'altro, tutti loro hanno deciso di tacere ma tale segreto appare sempre più in pericolo e, se scoperto, potrebbe riportare Hope tra le braccia di Liam.

Pubblicità

Un rischio che Thomas non sembra disposto a correre.