Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende dei protagonisti della soap opera di Raitre Un posto al sole, che preannuncia diversi cambiamenti nella vita dei vari residenti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5.279 di giovedì 20 giugno in onda alle ore 20:45 svelano che Diego (Francesco Vitiello) non riuscirà a dimenticare i momenti felici vissuti insieme a Beatrice. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) dimostrerà di non essersi affatto rassegnato all'idea che questa relazione sia ormai terminata.

Pubblicità

Pubblicità

E così il giovane metterà in atto un piano volto ad avere un riavvicinamento con l'ex fidanzata dopo aver avuto un incontro con lei allo studio.

Il fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) s'impegnerà per riconquistare la donna amata, e questa situazione gli provocherà nuove sofferenze dopo essere riuscito a risolvere i problemi legati all'attività lavorativa.

Nel frattempo il dottor Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà prepararsi all'arrivo dell'amico di Tommaso.

Si tratta di Leonardo che avrà intenzione di riportare la barca nella città di Napoli con l'intento di ricordare nel migliore dei modi il fratello di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Alex diventa vittima di una congiura alla terrazza e vuole risolvere la questione

Serena (Miriam Candurro) farà i conti con una visita inaspettata che le permetterà di cambiare atteggiamento nei confronti delle colleghe. Di conseguenza, ci saranno dei miglioramenti nel rapporto di lavoro tra la signora Sartori e le proprietarie del negozio cinese.

Pubblicità

Alex si troverà alle prese con i primi problemi legati al trasferimento, e sarà difficile abituarsi a questi cambiamenti. La dipendente del Bar Vulcano si ritroverà in un clima caratterizzato da ostilità e avversità al punto che non saprà come gestire la situazione. La sorella di Mia, infatti, crederà di essere divenuta la vittima di una congiura alla terrazza e penserà di aver commesso un errore cambiando casa.

L'arrivo dell'amico di Tommaso a Palazzo Palladini

Gli spoiler dell'episodio 5.280 del 21 giugno sottolineano che arriverà il giorno dei funerali di Tommaso, e i suoi parenti si prepareranno a dargli l'estremo saluto.

L'arrivo di Leonardo provocherà nuovi dubbi e rischierà di far emergere un segreto sulla sua persona al punto che potrebbe venire a galla l'identità del sosia di Tommaso.

Niko compirà una serie di tentativi per scoprire cosa stia nascondendo Beatrice, e convincerà la Lucenti a dirgli la verità riguardo alla sua vita sentimentale. Il fidanzato di Susanna spingerà la collega a valutare i rischi derivanti dalla relazione con una persona sposata.