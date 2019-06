Saranno davvero ricche di colpi di scena le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 24 al 28 giugno come ci rivelano le anticipazioni. Tornerà infatti Anita che cercherà di sedurre Vittorio e poi un uomo misterioso si introdurrà in casa di Marina Giordano. Infine la gelosia di Diego nei confronti di Beatrice aumenterà sempre più. Ecco i dettagli di quello che succederà.

Un uomo si introduce in casa della Giordano

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 giugno 2019 ci raccontano che Marina attraverserà un periodo di forte stress a causa di Alberto che continuerà a renderle la vita lavorativa molto difficile.

La donna non potrà contare in tale difficile momento nemmeno sul sostegno di Roberto perché il tycoon sarà troppo preso con il suo nuovo progetto di noleggio chartering. Marina si sentirà molto sola anche perché Elena e la nipotina Alice saranno a Londra da Lorenzo.

E così, mentre la Giordano sarà intenta a riflettere sui suoi problemi, qualcuno da dietro una siepe inizierà a spiarla. Gli spoiler di Upas della prossima settimana ci raccontano inoltre che quando l'imprenditrice uscirà per recarsi a lavoro, un anziano dall'aspetto malandato approfitterà dell'assenza della cameriera Antonietta per entrare in casa Giordano indisturbato.

L'uomo si dirigerà subito verso la cucina, aprirà il frigo e recupererà del cibo. Poi verrà attratto da una foto che ritrae Marina da giovane. Il giorno seguente mentre quest'ultima sorseggerà un caffè prima di recarsi ai Cantieri, noterà che la foto è sparita dalla cornice. Allarmata da tale scoperta, la Giordano chiederà spiegazioni alla cameriera che non le saprà dare alcuna spiegazione.

Spoiler prossima settimana Upas fine giugno

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 giugno ci raccontano che Anita bacerà Vittorio e lo metterà nuovamente in crisi.

Il ragazzo, infatti, inizierà a pensare seriamente alla sua vita sentimentale perché da una parte si sentirà in trappola per le troppe attenzioni di Alex e dall'altra non sopporterà le mille avances della Falco. Leonardo, invece, inviterà Serena e la piccola Irene a fare un giro in barca. Nel frattempo, però, la Cirillo verrà a conoscenza di una parentesi oscura nella vita del sosia di Tommaso.

Diego, invece, sarà sempre più convinto che tra Beatrice ed Eugenio vi sia del tenero.

Proprio per questo inizierà a pedinarlo ma la situazione gli sfuggirà dalle mani. Gli spoiler di Un posto al sole ci raccontano infine che Raffaele elaborerà un piano ingegnoso avvalendosi anche dell'aiuto di Otello per aiutare Renato a farsi bello davanti ai genitori di Nadia che arriveranno in vacanza proprio a Napoli.