Nelle puntate americane di Beautiful, continua il lento e progressivo processo di avvicinamento alla verità su Beth Spencer. Anche Thomas Forrester si è aggiunto alla lista di coloro che sanno la verità sulla bambina, ma proprio come accaduto per Xander, l'uomo ha deciso di tacere dopo avere visto Steffy felice in compagnia di Liam. Sarà questo il punto di partenza delle puntate che verranno trasmesse negli Stati Uniti dal 17 al 21 giugno, durante le quali il figlio di Ridge deciderà di sfruttare la situazione a suo vantaggio per conquistare definitivamente Hope.

Ma la sue manipolazioni porteranno allo scontro con Brooke, a sua volta convinta che l'annullamento del suo matrimonio con Liam, sia stato causato proprio dalle insistenze del giovane stilista. E tale diatriba potrebbe portare in futuro ad una crisi niente meno che tra Brooke e Ridge.

Beautiful anticipazioni: Thomas bacia Hope

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Thomas deciderà di tenere il segreto su Beth/Phoebe e tenterà una nuova mossa con Hope. Le presenterà quindi un modello della Forrester Original e tutto fa pensare che si tratti di un abito da sposa.

Alcuni rumors provenienti dagli Stati Uniti danno per certo il matrimonio della coppia già nel corso delle prossime settimane. Per conferma il tentativo di conquistare definitivamente la sorellastra, ci sarà tra loro un nuovo bacio. Questo avvicinamento non piacerà a Brooke, convinta che il figliastro stia manipolando Hope. La donna deciderà di confrontarsi direttamente con lui e gli evidenzierà le sue certezze sugli intrighi che hanno poi portato al divorzio di Hope e Liam. Nel frattempo, la giovane Logan ripenserà al suo rapporto con Liam, confermando di non avere smesso di amarlo.

Spoiler Beautiful: Xander vuole dire la verità

Proseguendo con le anticipazioni Beautiful relative le puntate in onda dal 17 al 21 giugno, Wyatt e Liam organizzeranno un incontro a quattro che coinvolgerà Flo e Steffy. La Fulton sarà inizialmente contraria a tale appuntamento, che alla fine ci sarà. Sarà a quel punto inevitabile parlare di Beth e della sua parentela con la famiglia Logan. Xander avrà un duro confronto con Thomas e lo accuserà, proprio come Brooke, delle continue manipolazioni ai danni di Hope.

Il cugino di Maya discuterà dell'argomento anche con Flo e Zoe, avendo con loro diverse vedute. Le due ragazze, infatti, continueranno a dirsi convinte che il segreto debba restare tale, mentre Xander vorrebbe rivelare quanto scoperto. E proprio il diverso punto di vista potrebbe avere delle conseguenze nel rapporto tra il ragazzo e Zoe.