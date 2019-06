Elsa Laguna, la nuova protagonista de Il Segreto, come molti personaggi femminili della soap che nelle varie stagioni si sono susseguite, sta sopportando persecuzioni e subendo le angherie della sua rivale in amore. Antolina, che ha sposato Isaac ingannandolo, verrà ben presto smascherata. La perfida biondina non avendo più ormai nulla da perdere, pur essendo lei l'adultera, accuserà la povera Elsa di questo reato.

Isaac scopre che non era il padre del bambino che aspettava Antolina

Dopo molte angherie e sopraffazioni, la protagonista de Il segreto, Elsa e il suo grande amore Isaac, si riuniranno e potranno amarsi.

Pubblicità

Pubblicità

Infatti, dopo aver creduto che la maestra fosse responsabile dell'aborto della moglie, il falegname scoprirà tutte le macchinazioni della perfida biondina. Come tutti i telespettatori hanno ben capito da tempo, il bambino che portava in grembo la giovane non era di Isaac.

Quando Antolina si troverà con le spalle al muro, rischiando addirittura di essere denunciata per il grave reato di adulterio, denuncerà lei per prima Elsa della stessa colpa. Elsa e Isaac una volta scoperte le gravi bugie di Antolina, andranno a vivere sotto lo stesso tetto, per questo la perfida cattiva de Il segreto potrà accusare la donna di adulterio.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina accusa Elsa di adulterio.

Elsa si ammala in carcere e rischia la vita

La Laguna finirà dietro le sbarre da innocente, ma non ci rimarrà per molto: Isaac farà di tutto per trovare le prove che incastrino Antolina. Cercherà di rintracciare il padre del bambino che credeva suo, un tale di nome Jacuento, con cui la perfida Antolina lo aveva tradito e dal cui tradimento era stato concepito il nascituro. L'uomo, però, morirà ed Isaac non potrà salvare dal carcere Elsa.

La Laguna finirà dietro le sbarre e verrà messa in cella con una donna molto violenta che obbedisce agli ordini di Antolina.

Pubblicità

Elsa, rinchiusa in galera, vivrà un periodo di grandi sofferenze: picchiata dalla malvagia compagna di cella e costretta a subire molti torti, finirà per ammalarsi gravemente. Isaac non si arrenderà e visto che Antolina può essere accusata da lui della morte di Jesus, finalmente riuscirà a tirare fuori dal carcere la sua amata ricattando la moglie.

Una volta scarcerata, la Laguna verrà accolta da Consuelo che chiamerà subito il Dottor Zabaleta. Il medico del paese la troverà non solo molto provata, ma affetta da una gravissima malattia. Il povero Isaac ora dovrà combattere contro un nuovo nemico, la terribile malattia di Elsa.

La giovane, per guarire, necessita di sottoporsi ad una costosa operazione; il problema di Isaac sarà, a questo punto, quello di trovare i soldi necessari per queste cure.