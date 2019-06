Oggi 29 giugno torna su Rete 4 il gradito appuntamento serale con Una vita. La telenovela avrà inizio alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 23:40 circa, occupando anche lo spazio un tempo dedicato a Il Segreto. Anche questa settimana Mediaset ha deciso di dedicare la prima serata alle sole vicende di Acacias 38, cancellando la telenovela ambientata a Puente Viejo. Non ci sarà traccia di entrambe, invece, nel pomeriggio di Canale 5, confermando l'abitudine delle ultime settimane.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda le anticipazioni della puntata odierna di Una Vita, esse si concentrano sulla disperazione di Blanca, che verrà raggiunta da una proposta da Diego riguardante un viaggio in Svizzera. Tale idea non potrà fare a meno che preoccupare Samuel, sconvolto all'idea che la verità sulla morte di Jaime possa essere svelata.

Una Vita anticipazioni: Blanca accetta la proposta di Diego

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Una Vita riguardante la puntata serale del 29 giugno, Diego chiederà a Blanca di partire insieme a lui per fare visita a Jaime.

Pubblicità

La donna, ancora convinta che il piccolo Moises sia ancora vivo, sulle prime avrà dei dubbi sul da farsi ma poi cambierà idea, convinta che la sua permanenza ad Calle Acacias finirà per farle perdere la ragione. La notizia del possibile viaggio giungerà all'attenzione di Samuel, che sarà sconvolto da quanto appreso e chiederà ancora una volta il sostegno di Ursula. La dark lady non resterà con le mani in mano e metterà in atto un nuovo piano, necessario per evitare che la partenza abbia luogo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, l'ex governante organizzerà degli incontri tra la bigotta Cristina Novoa e gli abitanti del quartiere, svolta da non sottovalutare in vista degli sviluppi futuri delle trame. Ursula, inoltre, chiederà a Blanca di andare insieme al cimitero per un'ultima visita alla neonata morta, nella speranza di poter far leva sui sensi di colpa della figlia.

Trame Una Vita: Silvia sceglie di restare con Arturo

Non si parlerà soltanto di Blanca e famiglia nella puntata serale odierna.

Le anticipazioni di Una Vita, infatti, segnalano che Peña arriverà alla presentazione del libro di Leonor e a sorpresa si dimostrerà molto interessato. L'uomo sembrerà affascinato anche dalla sua datrice di lavoro della quale, a sua insaputa, eseguirà alcuni ritratti in un taccuino. Dopo avere ascoltato la conversazione tra Arturo e Felipe, Agustina consiglierà a Silvia di riflettere bene prima di prendere delle decisioni sul suo futuro. Alla fine, comunque, la donna manterrà la promessa fatta a Valverde ma gli chiederà di essere meno geloso e insistente con lei.

Pubblicità

Il colonnello tenterà di dare seguito a tale richiesta, provando anche a cambiare look per apparire più giovane. Nel frattempo, verrà installato un telefono nella sua abitazione da dove potranno essere effettuate le chiamate ai familiari dei prigioni spagnoli all'estero. Ma l'operazione si dimostrerà più complicata del previsto.