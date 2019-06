Barbara D'Urso fa di nuovo il colpaccio e ospita questa sera due dei personaggi più chiacchierati e criticati del momento. Dopo avere aperto il salotto di "Live - Non è la d'Urso" a Eliana Michelazzo, questa sera sarà un'altra protagonista dello scandalo noto come "Pratiful" a sbarcare nella prima serata di Canale 5. Si tratta di Pamela Perricciolo, che nelle ultime settimane si è tenuta ai margini dei programmi televisivi, ma che sarà pronta a dare la sua versione dei fatti sulle finte nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone.

L'agente ha recentemente rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it, nella quale ha confermato le proprie colpe insieme a quelle di Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Confermerà la sua versione dei fatti? Insieme al caso del momento, sarà presente in studio anche Marco Carta che parlerà delle accuse ai suoi danni di furto.

Pamela Perricciolo risponde alle accuse di Eliana Michelazzo

La soap "Pratiful", ovvero le finte nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone, si arricchirà questa sera di un nuovo capitolo.

Anticipazioni "Live - Non è la d'Urso": ospite Pamela Perricciolo

Le anticipazioni di "Live - Non è la d'Urso" rivelano che sarà ospite in studio Pamela Perricciolo, che parlerà degli accordi presi in precedenza con Eliana Michelazzo e la stessa Prati. Ad una settimana esatta dalla partecipazione della sua ex collega, con la quale i rapporti sono giunti ormai al capolinea, la Perricciolo confermerà l'inesistenza di Mark Caltagirone e le ragioni che hanno spinto la sua agenzia ad inventare una vicenda poi diventata un caso nazionale.

Lei stessa ha recentemente rilasciato al portale Fanpage.it una lunga intervista, nella quale ha rivelato le dinamiche di questa storia. A suo dire, tutte le tre protagoniste di questa vicenda erano a conoscenza dell'inesistenza del futuro sposo, che sarebbe stato inventato per conquistare facili ospitate in televisione. A tal proposito, l'agente ha attribuito una parte di colpa anche a Mediaset e Rai che hanno sfruttato la situazione a loro vantaggio per aumentare l'audience.

Marco Carta ospite di 'Live - Non è la d'Urso'

Oltre a Pamela Perricciolo, le anticipazioni di "Live-Non è la d'Urso" rivelano che anche Marco Carta sarà presente in studio. L'ex vincitore di Amici è finito al centro dell'attenzione mediatica qualche giorno fa, dopo essere stato accusato di avere rubato alcune magliette del valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano. Il cantate si è subito proclamato innocente ed è stato momentaneamente scagionato in attesa del processo che avrà inizio a settembre.

Le magliette in questione, infatti, sono state trovate nella borsa della donna che si trovava insieme a lui. Pure in questo caso, però, la sua versione dei fatti non sembra collimare con quella di un addetto alla sicurezza, il quale è stato testimone di quanto accaduto.