Nella prima serata tv di venerdì 7 giugno, a partire dalle 20:30, Rai Uno manderà in onda Buon Compleanno...Pippo, lo show dedicato agli 83 anni di Pippo Baudo. Con questo programma-evento la rete ammiraglia Rai e tutti i vertici di viale Mazzini intendono riservare un giusto tributo a uno dei più grandi presentatori della televisione italiana. Alla trasmissione di venerdì parteciperanno tanti amici e molti personaggi televisivi che hanno affiancato Baudo nella sua carriera ultradecennale.

Pubblicità

Pubblicità

Pippo Baudo festeggia 83 anni in prima serata tv

83 anni anagrafici e sessant'anni televisivi meritano di essere celebrati nel migliore dei modi e, infatti, venerdì 7 giugno su Rai 1 andrà in onda la festa di compleanno per Pippo Baudo. Il nome della serata sarà Buon Compleanno...Pippo e consisterà di un programma-evento al quale parteciperanno amici, colleghi e personaggi televisivi che hanno caratterizzato la straordinaria carriera catodica di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo.

Buon Compleanno Pippo: la festa di compleanno di Pippo Baudo in tv su Rai 1 e in streaming su Raiplay venerdì 7 giugno - style24.it

Per il famosissimo leone della tv sarà anche un modo per riannodare i fili di tutta un'esistenza: il programma infatti ripercorrerà tutte le tappe dell'ascesa di Baudo, dall'infanzia a Militello al rapporto con i genitori, dalle prime comparsate di fronte alla telecamera alla conduzione di ben 13 Festival di Sanremo. La serata sarà allestita e mandata in onda dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma.

I partecipanti a Buon Compleanno...Pippo

La lista dei personaggi televisivi che parteciperanno alla festa di compleanno di Pippo Baudo è decisamente corposa e prevede la presenza di numerosi artisti, cantanti e presentatori.

Pubblicità

Chiaramente non potranno mancare quelli che Pippo sostiene sempre di "avere scoperto lui"; tra questi spiccano i nomi di Giorgia, Lorella Cuccarini, Laura Pausini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Altri personaggi che in un modo o in un altro hanno caratterizzato la carriera del Pippo Nazionale sono poi Fiorello, Jovanotti, Al Bano e Romina Power, i corregionali Ficarra e Picone, Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo.

Tutti questi personaggi condivideranno le loro impressioni e ricorderanno alcuni aneddoti legati alle loro collaborazioni con il grande conduttore di Militello.

Ovviamente ci saranno anche esibizioni dal vivo. Per concludere, Buon Compleanno...Pippo sarà una serata televisiva festosa e divertente per festeggiare l'ultimo dei quattro grandi presentatori della televisione italiana ancora in vita. Ai più giovani bisogna assolutamente ricordare che gli altri conduttori storici del tubo catodico sono stati Corrado Mantoni (in arte Corrado), Mike Bongiorno ed Enzo Tortora.