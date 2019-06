"Un posto al sole" continua a collezionare ottimi numeri, in termini di auditel, anche nel caldo periodo estivo. La soap, giunta ormai alla ventitreesima edizione, è infatti un punto fermo del palinsesto di Raitre che ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 20:45, propone nuovi entusiasmanti episodi. Come anticipato da Michelangelo Tommaso, le prossime puntate regaleranno al pubblico scenari del tutto inaspettati che lasceranno i fan della soap con il fiato sospeso.

Proprio a ridosso delle dichiarazioni del volto di Filippo Sartori sono state rilasciate, con largo anticipo, le trame degli episodi che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio. In particolare gli spoiler della prima settimana di luglio si concentrano sul personaggio di Diego che, sempre più ossessionato dalla vita sentimentale della sua ex Beatrice, continuerà a muovere delle accuse nei confronti di Eugenio che finiranno per confondere anche Raffaele.

Tuttavia l'uomo, preoccupato per la situazione del figlio lo convincerà a voltare definitivamente pagina e dedicarsi al lavoro per dimenticare la sua ex fidanzata.

Un posto al sole: trame da lunedì 1 a venerdì 5 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla prima settimana di luglio, non si focalizzano solamente sulla complessa situazione sentimentale di Diego e Beatrice. Le trame degli episodi offrono, infatti, una panoramica dettagliata anche su tutti gli altri personaggi della fortunatissima soap partenopea.

Ma andiamo con ordine.

Nella puntata in onda lunedì 1 luglio, in particolare, Michele farà di tutto per rimanere aggiornato sullo stato processuale di Mimmo, mentre la costante presenza di Mia rischierà di far crescere la già evidente tensione tra Vittorio ed Alex. Un'occasione, quest'ultima, che potrebbe aiutare Anita ad avvicinarsi al ragazzo.

L'episodio che verrà trasmesso martedì 2 luglio continuerà ad esplorare la complessa vicenda che coinvolge Anita.

La donna, infatti, farà una rivelazione del tutto inaspettata che metterà in crisi il già precario rapporto tra Vittorio ed Alex. Michele, nel frattempo, incontrerà i genitori di Mimmo. Un'occasione che lo convincerà, ancor di più, a prendersi cura del ragazzo.

Le anticipazioni della puntata in onda il 3 luglio si concentrano invece su Leonardo e Serena. I due ragazzi avranno infatti l'opportunità di trascorre del tempo insieme. Un'occasione che permetterà alla donna di fare delle scoperte inaspettate su Leonardo. Infine, per Guido arriverà il momento di lasciarsi i problemi alle spalle e partire per una meritata vacanza insieme a Mariella.

Spoiler Un posto al sole: Marina scopre l'identità dell'uomo che la perseguita

L'episodio di Un posto al sole di giovedì 4 luglio avrà come protagonista Marina. La donna, sempre più convinta di esser spiata, farà installare delle telecamere nascoste per scoprire l'identità dell'uomo che la perseguita. Leonardo, nel frattempo, cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da Serena. Cerruti, infine, rimasto solo dopo la partenza di Guido e Mariella, riceverà un invito a cena alquanto gradito.

L'ultima puntata della prima settimana di luglio sarà teatro di un'accesa discussione tra Angela e sua madre che ammetterà di essere in piena crisi sentimentale. Nel frattempo, Filippo farà una proposta a Leonardo che causerà molti problemi a Serena.