Filippo Bisciglia conduce ormai da diversi anni il reality Temptation Island, il programma in cui fidanzati e fidanzate si separano per 21 giorni per testare il loro amore e capire se veramente si ha accanto la persona giusta. Quest'anno, la trasmissione è partita già con enorme successo: i telespettatori da casa si sono già appassionati alle storie dei protagonisti e non vedono l'ora di scoprire quello che accadrà nelle prossime puntate. Il primo appuntamento è stato infatti molto movimentato, soprattutto con la storia di Andrea e Jessica che ha diviso l'opinione del pubblico.

Il presentatore, nel corso di un'intervista al settimanale Uomini e Donne magazine, ha rilasciato delle dichiarazioni che danno un piccolo spoiler di quello che potrebbe essere visto nelle successive messe in onda..

Filippo Bisciglia parla di Temptation Island

Il presentatore ha raccontato al magazine che, il giorno della prima messa in onda era il suo compleanno, ma lui è rimasto nella sua stanza a guardare in solitudine Temptation Island come da tradizione annuale.

Bisciglia ha spiegato che, nonostante sia da tanti anni alla conduzione del programma, per lui è molto difficile scoprire fino in fondo chi si ha davanti. Magari inizialmente ci si fa un'opinione, ma per capire veramente le dinamiche della coppia bisogna aspettare.

Filippo anticipa che l'edizione di quest'anno ne è una prova, dato che c'è un componente dei una coppia su cui ci si può fare un'idea poi verrà totalmente stravolta. L'uomo svela che ci saranno dei colpi di scena totalmente inaspettati durante i prossimi appuntamenti.

Bisglia racconta di aver fatto una cosa mai fatta prima nel programma

Filippo rivela al settimanale che quest'anno ci sono molti ragazzi single da dover tenere d'occhio, dato che sono tutti sia belli che bravi. In base a quanto riferito dall'uomo, i tentatori sanno tutti relazionarsi e parlare bene con le donne presenti nel villaggio. Il conduttore svela poi un dettaglio inedito, dichiarando che non gli era mai capitato di dover giustificare la presenza di un video prima di farlo visionare a una delle fidanzate.

Bisciglia ha parlato di una situazione molto delicata. Non si sa però a quale coppia faccia riferimento. Quello che è certo e che emerge dalla sue parole, è come ci saranno dei cambiamenti e degli stravolgimenti inaspettati rispetto a quello che i telespettatori hanno potuto osservare nella prima puntata. Per Filippo, Temptation Island rappresenta una trasmissione speciale che porterà sempre nel cuore e ci ha sottolineare come sia bello conoscere ogni anno nuove storie dei ragazzi che regalano nuove emozioni.