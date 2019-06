Le nuove anticipazioni di Beautiful dal 24 al 28 giugno si concentrano sul grande spavento di Hope, che si recherà in ospedale dopo aver avuto un malore improvviso. Thorne invece cercherà di stare accanto a Katie, provata psicologicamente dalla difficile situazione che si è creata con l'ex marito Bill in merito alla custodia di Will. Lo Spencer ha dimostrato più volte di non interessarsi al bimbo, facendo notevolmente infuriare Katie. Dal canto suo Bill, non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Steffy, dopo una lunga e profonda riflessione, capirà che fare la guerra a Hope è inutile. Ora il suo unico obiettivo è far felice Kelly, costi quel che costi. Sarà così che la giovane Forrester prenderà una decisione inaspettata, che non troverà affatto d'accordo Taylor e Ridge. L'eterna rivalità tra Steffy e Hope avrà ripercussioni anche sulla Forrester Creation. Ridge sarà costretto a fare una scelta tra le collezioni delle due stiliste, consapevole che una delle due verrà tagliata fuori. Chi avrà la meglio? Non è difficile immaginare che il Forrester voglia agevolare la figlia, scatenando la furia di Brooke.

Beautiful: Hope in ospedale

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno, Hope vivrà attimi di terrore. La giovane verrà colta da un malore e, con l'aiuto di Liam, si recherà in ospedale, dove i medici non saranno molto ottimisti. Durante l'ecografia infatti, non riusciranno a rilevare il battito del cuoricino della piccola.

Nel frattempo, Katie sarà estremamente stressata per via della guerra iniziata da Bill per la custodia esclusiva di Will.

In tutto ciò però, Thorne le starà vicino, promettendole di fare il possibile per rendere meno penosa la situazione. Bill, oltre a capire di non avere pieno potere su Will, si ingelosirà della ex moglie, diventando ancora più vendicativo.

Anticipazioni trame Beautiful: Steffy molla la presa

Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful, Steffy penserà che fare la guerra ad Hope non serva a nulla. Messa da parte la gelosia e il risentimento, maturerà una difficile decisione.

Forte del fatto che Kelly e la futura bimba di Hope debbano vivere un'infanzia serena, capirà che l'unica soluzione possibile sia quella di condividere Liam con la sua rivale, così che riesca ad adempiere al meglio al suo ruolo di padre. Intanto Ridge, presente all’assemblea della Forrester Creations, dirà ai soci e ai principali esponenti che è necessario scegliere tra la “Hope for the future” oppure la “Intimates” di Steffy, in quanto l'azienda ha bisogno di un ridimensionamento importante.

Brooke e Ridge ai ferri corti

L'annuncio di Ridge manderà su tutte le furie Brooke, certa che il marito privilegi la collezione di Steffy. Tra i due scoppierà un'accesa discussione. Nel frattempo, Hope verrà rassicurata dai medici, che riusciranno a sentire chiaramente il cuoricino del suo bebè. E' davvero tutto sotto controllo? Si saprà con le prossime anticipazioni di Beautiful.