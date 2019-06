Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una vita che, nelle trame spagnole in onda dal 10 al 14 giugno, vede i cittadini più ricchi dell'elegante quartiere alle prese con una grave crisi finanziaria legata agli investimenti fatti nel banco americano. Tutti gli investitori hanno firmato un contratto in casa dei Bryce subito prima che il banco subisse un crollo. Costoro rischiano tutti di finire in rovina, secondo i piani di Genoveva ed Alfredo.

Cinta, che ha deciso di tornare ad esibirsi sul palco per aiutare economicamente la famiglia, fa una performance di straordinario successo insieme al chitarrista Rafael. Intanto Felipe assume una nuova domestica di nome Marcia.

Grande successo per l'esibizione Cinta e Rafael

Cinta, con il benestare di Bellita ha deciso di tornare ad esibirsi sul palco. Per la prima volta, la ragazza effettua una performance insieme al chitarrista Rafael che riscuote uno straordinario successo tra il pubblico.

Ramon parte da Acacias 38 per indagare sul banco americano

Emilio rimane stupito della reazione dei presenti. L'avvocato Alvarez Hermoso, nel frattempo, decide di assumere Marcia come nuova domestica ed la fa conoscere alla maggior parte delle altre serve che dormono in soffitta.

Carmen parte alla ricerca di Ramon

Carmen, il nuovo amore del Palacios senior che sembra essere scomparso nel nulla da qualche tempo, saluta Lolita e parte per andare a cercarlo. La donna riesce a trovarlo, ma in pessime condizioni fisiche.

L'uomo è infatti finito in un letto d'ospedale dopo aver subito un grave incidente. Antonito, nel frattempo, vende il suo negozio ad Alfredo per estinguere il suo debito con lui.

Genoveva vuole sedurre Liberto

Approfittando della crisi matrimoniale tra la Rubio e Liberto, la vedova di Samuel tenta in ogni modo di sedurre il giovane marito della donna. Dopo che Seler ha detto a sua moglie che stava spendendo troppo, Rosina è diventata sempre più irascibile ed insopportabile.

Liberto così, trova consolazione in Genoveva, ma l'approccio che sta per aver luogo tra i due viene casualmente interrotto da Susana. La sarta di Acacias 38, testimone del fatto, vuole parlarne con Rosina. Quest'ultima condivide con la zia del marito la paura che il suo matrimonio stia fallendo e quella di cadere in miseria. Intanto Carmen torna ad Acacias 38 con Ramon, che è stato dimesso dall'ospedale. Genoveva si rende quindi conto che il suo piano per ucciderlo è fallito.

Anche Servante ha paura della crisi economica e per questo, decide di mettere in vendita tutti gli oggetti che i clienti dimenticano nella pensione. Tra questi oggetti, l'ex portinaio trova anche un cappello 'magico'.

Emilio chiede a Cinta di incontrarla sotto al pergolato per parlare con lei ma al suo posto, trova Rafael che gli confessa di essere innamorato pazzo della ragazza.

Ramon incontra Felipe per discutere delle sue scoperte

Ramon incontra il suo amico Felipe per discutere con lui di ciò che ha scoperto sul banco americano ma gli chiede di non rivelare niente a nessuno per il momento.

Palacios perdona Antonito per non averlo ascoltato ed aver fatto di testa sua. Ramon poi, esce per la prima volta a fare una passeggiata in strada ed apprende dai vicini delle proteste in corso nel quartiere. Camminando, incontra faccia a faccia Alfredo e Genoveva che continua ad elaborare i suoi piani per uccidere l'uomo anche se il marito non la approva.

Ramon chiede a Carmen di sposarlo. Lolita vuole che Susana le prepari il vestito nuziale.