Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore' che si distingue per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo. Gli spoiler tedeschi rivelano che nelle prossime puntate ci saranno dei colpi di scena inaspettati. Arriverà il momento del resoconto nei confronti di personaggi che si sono comportati nel peggiore dei modi.

Il male compiuto da Annabelle ai danni delle altre persone

Un esempio si ritrova in Annabelle Sullivan (Jenny Loffler) che pagherà un conto salato.

La figlia di Christoph sarà costretta a fare i conti con una tragedia inaspettata che la riguarda in prima persona. La responsabile della grave situazione in cui versa Annabelle si trova nella persona di Denise (Helen Barke), dopo che la giovane donna ha subito del male dalla sorella. Annabelle è una presenza fissa all'interno di Tempesta d'amore al punto che ha assunto i connotati di una dark lady. La signora si macchierà dell'omicidio della madre Xenia, convincerà Denise di non essere imparentata con Christoph e farà accusare Valentina di furto.

La lista continua in quanto Annabelle metterà Werner di fronte a un ricatto e non si tirerà indietro dal tentativo di uccidere Joshua (Julian Schneider).

Sullivan intenzionata a liberarsi della presenza di Denise

Nelle recenti puntate tedesche la perfida donna attraverserà un momento complicato dopo essere stata costretta a lasciare il ruolo di amministratore delegato. Il motivo di questo cambiamento sarà dovuto al fatto che si rivelerà determinante il voto di Denise per far perdere potere alla sorella.

Inoltre Joshua si innamorerà di Denis provocando la rabbia di Annabelle. La Sullivan sarà stanca della rivalità con la sorella e non avrà altra soluzione se non quella di uccidere Denise. La ragazza si impegnerà per ammazzare la sorella ma non riuscirà nel proprio intento grazie al tentativo tempestivo di Werner che fermerà nel tempo dovuto la donna.

Christoph si riavvicina ad Annabelle dopo aver saputo della possibile cecità della donna

La Saalfeld sarà intenzionata a spargere la denuncia dalla polizia nei confronti di Annabelle ma quest'ultima riuscirà a fingere la sua innocenza.

Annabelle continuerà a provocare Denis e troverà il modo per far distruggere i quadri. Denise si renderà conto che si tratta di un piano della sorella e avrà un inizio un diverbio nel corso del quale avrà la peggio Annabelle che riceverà uno schiaffo. La dark lady cadrà su un coccio di vetro e tale retroscena metterà a repentaglio la vista della donna. Questa vicenda riavvicinerà Christoph alla donna ma Annabelle vorrà lasciare l'ospedale in modo segreto per vendicarsi di Denise.