Lunedì sera è avvenuta la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality delle tentazioni prodotto da "Fascino", agenzia facente capo a Maria De Filippi, e condotto da Filippo Bisciglia, è tornato ad appassionare i telespettatori di Canale 5, raggiungendo nel suo primo appuntamento tv il miglior debutto di ascolti televisivi ad oggi raggiunto nella storia del programma.

La prima puntata di Temptation Island 6 ha catalizzato l'attenzione del pubblico soprattutto per la partecipazione di due coppie, da subito molto discusse dal popolo del web.

Pubblicità

Pubblicità

Parliamo di Jessica e Andrea da una parte e Vittorio e Katia dall'altra. Tra le fidanzate più criticate della nuova edizione del format di Canale 5, si deve menzionare innazitutto Katia Fanelli. Biondissima, ha 25 anni e vive a casa dei genitori. Al momento è disoccupata ed ha ricevuto da parte del suo ragazzo la proposta di andare a convivere. Una richiesta che Katia non ha esaudito. Il ragazzo della giovane, Vittorio Collina, è un responsabile marketing di 31 anni e, di comune accordo preso con la sua fidanzata, ha scelto di partecipare a "Temptation Island", per testare la veridicità del sentimento che tiene vincolata Katia alla sua persona.

Pubblicità

Katia Fanelli criticata dal web

Il nuovo appuntamento tv di Temptation island ha visto Katia Fanelli lamentare la remissività del suo ragazzo, Vittorio Collina, dichiarando in particolare di essersi abituata ad agire in funzione del suo bene, senza badare all'opinione di lui che, indipendentemente dalla sua volontà, ad oggi le permetterebbe di fare tutto ciò che desidera per se stessa.

Il popolo del web ci va giù pesante, nelle ultime ore, sul conto di Katia, criticandola sia sul piano estetico sia sul piano personale. "La Paris Hilton dei poveri", si legge tra i commenti critici destinati sui social-network alla fidanzata del reality più discussa del momento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

C'è anche chi taccia il tentatore, con il quale Katia avrebbe flirtato nelle prime ore del programma, di essere stato pagato per fingere di corteggiare la Fanelli.

Al programma delle tentazioni, Katia si è presentata al pubblico definendosi "fotonica", per via della sua incessante voglia di apparire ad ogni costo e perennemente come una diva perfetta, nelle foto così come in ogni altra situazione della vita. Sui social, molti internauti hanno espresso per iscritto che, secondo loro, la bionda protagonista del format di Canale 5 si sia sottoposta a molti interventi di chirurgia e medicina estetica, cambiando completamente i propri tratti somatici.

Qual è il motivo che ha sospinto Katia e Vittorio a partecipare al format di Canale 5? "Ho scritto io, in accordo con lei - ha fatto sapere Collina, ai telespettatori - perché sto con Katia da due anni e mezzo e sono innamorato. Ma non so se dire la stessa cosa di lei. La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, io invece sono innamorato pazzo".