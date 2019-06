Erano giorni che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non pubblicavano foto romantiche sui rispettivi profili Instagram e che non comparivano pubblicamente insieme. Questo "silenzio" aveva fatto sospettare agli utenti del web che tra i due potesse esserci in corso una crisi di coppia.

Le voci su una probabile rottura erano state ulteriormente alimentate da altre presunte prove: i due innamorati avevano smesso di postare scatti insieme e non si scambiavano più dei like ai post sui social.

Cerioli, inoltre, aveva partecipato ad un evento a Milano Marittima senza la fidanzata, a differenza di altri personaggi noti come Luca Onestini e Ivana Mrazova. Infine il bolognese, dopo la suddetta serata, aveva pubblicato un video su Instagram nel quale si mostrava da solo mentre ascoltava la canzone "What about us" di Pink.

In realtà non c'è mai stata alcuna crisi e finalmente è arrivata la smentita da parte dei diretti interessati sempre tramite i social network.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha infatti pubblicato una foto che la vede abbracciata al suo fidanzato, con tanto di dedica.

Andrea non è stato da meno e, nell'arco di poche ore, anche lui ha postato due foto che lo ritraggono in piscina insieme ad Arianna.

I tanti follower che ogni giorno li seguono su Instagram potranno finalmente gioire, visto che si erano fortemente preoccupati per la probabile rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Non solo, ma dai post condivisi dalla coppia emerge chiaramente - almeno stando a quanto scritto dalla ragazza - che sono più innamorati che mai.

Oggi Arianna e Andrea formano una delle coppie più amate dell'ultima edizione del programma di Canale 5, anche se non è sempre stato così. Gianni Sperti, ma non solo lui, ha profondamente criticato l'ex tronista per aver fatto la sua scelta senza attendere il weekend in villa e la versione serale del dating-show come hanno poi fatto i suoi colleghi.

Questa decisione repentina aveva portato lo storico opinionista di Uomini e Donne a credere che i due giovani fossero già d'accordo.

Una volta usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi, invece, hanno dimostrato la loro purezza e il loro amore, continuando a vedersi spesso nel silenzio dei social per potersi vivere al cento per cento, senza troppe interferenze. A distanza di mesi, molte persone hanno interpretato il recente gesto del trentenne bolognese come un segnale del forte sentimento che già nutriva verso la compagna.

Chi è Andrea Cerioli

La sua prima esperienza a Uomini e Donne è avvenuta nel 2014. La sua avventura, all'epoca, portò il bel bolognese a non scegliere nessuno, per poi conoscere lontano dalle telecamere una delle due corteggiatrici non scelte, Valentina Rapisarda, la quale lo raggiunse nella sua città dove poi avrebbe continuato a vivere fino alla fine della loro storia, che è andata avanti tra alti e bassi fino al 2018, quando si sono definitivamente lasciati.

Al termine di questa relazione - che non è finita nei migliori dei modi - Andrea ha deciso di partecipare, in veste di tentatore, alla prima edizione di Temptation Island Vip. Un'esperienza che gli ha permesso di conoscere Alessandra, all'epoca fidanzata con Andrea Zenga.

Terminata la partecipazione al reality show dell'estate, essendo ancora single, è stato nuovamente invitato a partecipare come tronista a Uomini e Donne, dove ha potuto conoscere ed innamorarsi di Arianna con cui, al contrario delle recenti voci che li vedevano in forte crisi, sta continuando a portare avanti serenamente la storia d'amore.