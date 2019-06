La città di Napoli sta diventando lo sfondo delle fiction di successo della Rai ma anche di pellicole cinematografiche. Un esempio si ritrova ne 'I bastardi di Pizzofalcone', Serie TV tratta dai libri di Maurizio De Giovanni e vede come protagonista l'attore Alessandro Gassmann. Le novità non sono terminate ed è arrivata la troupe della fiction inedita dal titolo 'Vivi e lascia vivere'. Le riprese cominciate sul lungomare hanno una durata di otto giorni, dal 4 al 12 giugno.

La regia di questa serie tv è affidata a Pappi Corsicato, un regista che ha lavorato soprattutto a livello cinematografico. I protagonisti di questa fiction sono Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini che rappresentano una garanzia per il successo della fiction di Rai uno. Si tratta di due attori dotati di grande esperienza e hanno legato il proprio nome a successi importanti.

L'importanza del personaggio di Suor Angela nella sua carriera

La Ricci è da quattro stagioni la protagonista indiscussa della serie tv 'Che dio ci aiuti' e rappresenta il punto di forza del prodotto televisivo.

In questa serie veste i panni di Suor Angela, un personaggio che regala momenti di riflessione ma anche di simpatia ai milioni di telespettatori. In questa stagione è stata trasmessa sul piccolo schermo la quarta stagione di Che dio ci aiuti che ha riscosso un certo successo per quanto riguarda il livello degli ascolti. L'attrice si mette a confronto con una nuova sfida lavorativa interpretando un personaggio differente da quelli che finora gli sono stati affidati.

Una coppia che lavora insieme per la prima volta

Elena Sofia Ricci nella fiction Vivi e lascia vivere veste i panni di una madre di famiglia che deve fare i conti con il tradimento del marito e non sarà facile affrontare questo momento complesso nella vita sentimentale. Si tratta di un ruolo inedito per la Ricci che in questa stagione ha ricevuto il David di Donatello per il ruolo interpretato all'interno della pellicola 'Loro' diretta dal regista Paolo Sorrentino.

Bisogna sottolineare la presenza di un attore di rilievo, come Massimo Ghini. Quest'ultimo ha lavorato in molte fiction di Rai uno e può essere ricordato per il ruolo di Luciano in 'Raccontami'. Parliamo di un ritorno alla fiction per l'interprete romano, assente da tre anni sul piccolo schermo. Ghini è stato molto impegnato al cinema in film di successo al botteghino tra cui spicca il nome di 'A casa tutti bene' per la regia di Gabriele Muccino.

Si tratta della prima volta che Ghini e Ricci lavorano insieme ed è il momento giusto dopo aver avuto la possibilità di confrontarsi con ogni tipo di personaggio. Infine tra gli altri protagonisti di Vivi e lascia vivere, da sottolineare oltre alla presenza di Massimo Ghini, Alessandro Federico, Carlotta Antonelli e Silvia Mazzieri.