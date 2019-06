Il percorso di Angela Nasti a Uomini e donne si è concluso ormai da circa una settimana. La ragazza è stata la prima a scegliere il suo compagno di vita, selezionando Alessio a scapito di Luca, favorito tra i due. Ebbene, la scelta della Nasti non ha convinto i fan del dating show in quanto la nuova coppia si è fatta vedere in pubblico davvero poche volte: il che è strano considerato che Angela è sempre stata molto attiva sui social.

Quello che però i fan non hanno gradito è il fatto che Angela abbia deciso di partire in vacanza senza Alessio.

Molti hanno poi cominciato a paragonare la tronista a Sara Affi Fella, ex tronista del dating show che aveva lasciato il suo ragazzo per concedersi una vacanza a Ibiza. Tale paragone ha mandato su tutte le furie la Nasti, che ha risposto a tono sui social contro chi afferma tali indiscrezioni.

Uomini e Donne: i fan sospettano della coppia Angela - Alessio

Laddove le altre due coppie del programma, Andrea e Natalia, e Giulia e Manuel, da quando le telecamere di Uomini e Donne si sono spente appaiono sempre insieme, non si può dire la stessa cosa di Angela e Alessio.

U&D gossip, la Nasti sbotta contro chi la compara a Sara: 'Ma non vi siete stancati?'

La ragazza infatti ha deciso di partire in vacanza senza Alessio, scatenando le polemiche da parte dei fan. Molti ricordano infatti le azioni della ex tronista Sara Affi Fella, che appena poco tempo la scelta del suo cavaliere, Luigi Mastroianni, ha deciso di andare in vacanza a Ibiza, senza il suo nuovo ragazzo.

Questo ha fatto pensare inoltre che la scelta della Nasti fosse già accordata, oppure che la ragazza stia facendo tutto questo soltanto per attirare like facili. Considerato il gran polverone che si è sollevato nei suoi confronti, Angela stessa ha deciso di rispondere sui social a tali indiscrezioni.

U&D: Angela Nasti risponde alle accuse sui social

Lo stesso Alessio Campoli aveva messo a tacere le voci di una possibile rottura tra lui e la Nasti, ma i fan hanno continuato a discutere molto sulla vicenda. Ora Angela Nasti ha sbottato sui social contro chi l'ha accusata di business. La ragazza ha affermato che se fosse stato realmente questo il suo obiettivo, avrebbe postato diverse immagini con Alessio.

Angela ha inoltre dichiarato che bisogna conoscersi a fondo e amarsi realmente prima di postare foto sui social network per dimostrare ai fan il loro amore.

Ciò nonostante, tali affermazioni non hanno convinto i fan che continuano a nutrire dubbi nei confronti della coppia.

Insomma, la Nasti ha fatto sapere che la sua decisione di non pubblicare foto sui social è "studiata" poichè prima vuole conoscere meglio Alessio. Staremo a vedere se in futuro la loro relazione di coppia spiccherà il volo oppure no.