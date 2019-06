A due settimane dalla sua scelta, Giulia Cavaglià ha rilasciato, al settimanale di Uomini e donne, la prima intervista insieme al neofidanzato Manuel Galiano.

Ad iniziare l’intervista è stata proprio l’ex tronista che ha raccontato come hanno passato i primi giorni dopo la scelta, definendoli una “piccola luna di miele”. Prima due giorni a Roma poi Torino, la città natale di lei, durante i quali ha potuto e voluto presentare Manuel alla sua famiglia ed alle persone più importanti della sua vita.

Parole d’amore sono quelle usate da Giulia che si è lasciata andare affermando con convinzione che non poteva fare scelta migliore, perché la rende felice.

Ma a scoppiare d’amore non è solo lei né la sua famiglia che, a detta sua, ha sempre fatto il tifo per Manuel. Sono parole d’amore anche quelle pronunciate dall’ex corteggiatore, che ha sottolineato quanto sia bello svegliarsi al mattino vicino a Giulia, perché questo gli permette di iniziare la giornata col sorriso.

Ad essere pazzo di lei però non è solo Manuel, ma anche la sua famiglia che durante il percorso di “Uomini e Donne” ad ogni discussione o litigata dava sempre ragione a Giulia.

Non solo, ma Manuel si lascia andare ancora un po’ spiegando che era single da tanto tempo perché non voleva più accontentarsi di un bell’involucro e che in Giulia ha trovato una donna attraente, la più attraente che abbia mai incontrato, che oltre ad essere bella esteticamente è affascinante di testa.

Un nuovo inizio per Giulia dopo la delusione con Lorenzo Riccardi

Per Giulia è un nuovo inizio. La bella torinese infatti aveva già partecipato alla trasmissione di Uomini e Donne, come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.

Nonostante gli alti e bassi presenti nella sua relazione con Lorenzo era riuscita ad arrivare ad un passo dalla scelta. Scelta che però non c’è stata, perché Lorenzo ha preferito Claudia Dionigi, la rivale storica di Giulia, con cui Lorenzo è ancora attualmente fidanzato e con cui da qualche mese ha iniziato a convivere.

Uomini e Donne non è stata la prima esperienza televisiva per Manuel

Uomini e Donne non è stato il primo programma televisivo a cui ha partecipato Manuel Galiano. Nell’estate del 2018 infatti, ha rivestito i panni di tentatore nel programma più amato dagli italiani in estate: Temptation Island.

Nonostante non sia riuscito a legarsi con le fidanzate, in quell’occasione però è diventato amico di un altro tentatore, Luca Daffrè, con cui ha però discusso perché per un periodo, anche se breve, hanno corteggiato entrambi Giulia.

Quando Giulia è diventata tronista i due hanno ammesso subito di essersi già conosciuti tre anni fa durante una serata in discoteca, dopodiché avevano iniziato a seguirsi su Instagram, ma da lì non è mai successo nulla.

Evidentemente per la coppia era destino ed ora avranno tutta l’estate per potersi conoscere meglio e perché no, magari iniziare a progettare una vita insieme.