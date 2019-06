Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e seguite dei social. I loro eventi, le vacanze e le feste sono sempre molto seguiti dal popolo del web che ama osservare le loro 'stravaganze'. Il rapper e la famosa influencer hanno coronato il loro sogno d'amore con l'arrivo del piccolo Leone. I due sono soliti postare video e foto del bambino, che lo ritraggono mentre gioca o in qualsiasi altro momento della vita quotidiana. Molto spesso la Ferragni e Fedez si rendono protagonisti di polemiche e discussione per via del loro modo di essere, ma affrontano sempre con molta ironia le critiche a loro mosse. Pochi giorni fa, il cantante ha scatenato il Gossip postando una foto in cui chiedeva alla moglie la prova del DNA del figlio.

Il rapper ironizza sulla sua somiglianza con il figlio

In alcune storie Instagram pubblicate un paio di giorni fa, il rapper milanese ha condiviso con i suoi fan alcune foto di quando era più piccolo. L'uomo ha rivelato ai seguaci di essere andato a trovare la zia e di aver trovato alcuni suoi scatti da piccolo. La prima foto che mostra lo ritrae sorridente in un maglione rosso. Il ragazzo poi, facendo un paragone tra la sua immagine e quella del figlio Leone, commenta ironicamente dicendo che sono uguali.

Non è finita quì, perchè Fedez ha scritto sulla foto di volere la prova del DNA, taggando Chiara Ferragni e dichiarando che la somiglianza con Leone è pari a zero. Il cantante, sempre ironizzando, rivela che lui da piccolo assomigliava molto a Maurizio Costanzo.

Il cantante su Instagram: 'Inizio ad avere seri dubbi'

Proseguendo con la ricerca delle foto, il rapper ne ha trovata un'altra che sembra avvalorare i suoi 'timori'. Postando un nuovo scatto sempre da piccolino, Fedez scrive infatti di cominciare ad avere seri dubbi riguardo la sua paternità.

Sul web il gossip si è scatenato, nonostante l'ironia mostrata dal marito di Chiara Ferragni, la quale è sembrata essere d'accordo con lui sulla poca somiglianza che l'uomo ha con il figlio. Il piccolo Leone è biondo e con gli occhi azzurri molto chiari, mentre il papà ha gli occhi ed i capelli castani.

Per la coppia questo sembra essere un momento molto felice. I due sembrano infatti essere realizzati sia in ambito lavorativo che familiare. Solo poche settimane fa, il cantante aveva fatto molto preoccupare i suoi seguaci.

Su Instagram aveva infatti scritto che durante un controllo gli era stata trovata una piccola anomalia, anche se ha poi precisato che in realtà era tutto sotto controllo. L'uomo si è mostrato molto sensibile in quell'occasione, rivelando che la cosa più bella per lui è poter dedicare un mese intero al proprio figlio.