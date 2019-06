Proseguirà per tutta l'estate l'appuntamento in prima visione assoluta su Raitre con Un posto al sole, la fortunatissima soap opera made in Napoli che ogni sera attira l'attenzione di oltre 1,7 milioni di telespettatori. Nuovi appuntamenti terranno compagnia gli affezionati spettatori della soap opera per i prossimi mesi come sempre nello slot orario che va dalle 20.45 alle 21.15 circa.

Un posto al sole, gli spoiler della prossima settimana: Diego pazzo di gelosia

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 24 al 28 giugno rivelano che Anita riuscirà a mettere definitivamente in crisi Vittorio e lo farà dandogli un bacio che lo lascerà senza parole.

Nel frattempo vedremo che Diego sembra essere sempre più convinto del fatto che Eugenio sia in realtà l'amante di Beatrice e proprio per questo motivo comincerà a pedinarlo e a seguirlo convinto che scoprirà qualcosa sulla tresca clandestina.

Occhi puntati anche su Filippo che in questi nuovi appuntamenti sarà costretto ad allontanarsi da Napoli per motivi di lavoro. Nel frattempo, però, Serena e Irene trascorreranno una giornata di vacanza e assoluto relax in compagnia di Leonardo.

Peccato, però, che, nonostante le premesse positive, la gita si rivelerà un vero e proprio fiasco sotto più punti di vista.

Intanto Vittorio continuerà a sentirsi in crisi dopo il bacio che c'è stato con Anita. Il ragazzo, infatti, si sentirà enormemente sotto pressione per la presenza un po' troppo ingombrante di Alex e per le provocazioni di Anita che tuttavia lo hanno messo in subbuglio.

Eugenio rischia la vita, furto in casa di Marina

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 24 giugno 2019, inoltre, rivelano che Marina si sentirà sempre più frustrata dal punto di vista lavorativo, complice le pressioni che le vengono imposte da Alberto.

Intanto vedremo che i genitori di Nadia torneranno nuovamente in Italia ma la loro presenza, però, finirà per tirare fuori delle vecchie ruggini con Renato che porteranno a dei momenti di scontro.

Le anticipazioni della storica soap opera di Raitre, inoltre, rivelano che Diego, convinto del fatto che Eugenio e Beatrice siano amanti, potrebbe compiere una vera e propria pazzia e mettersi nei guai. Un uomo misterioso, invece, si introdurrà a casa di Marina e porterà via una cornice con una foto.

Quando la donna si renderà conto dell'accaduto finirà per incolpare la domestica che ha in casa. Eugenio, invece, sarà turbato dall'auto che stava per investirlo e non sa se deve allertare la polizia o lasciar correre. Intanto Renato cercherà di fare il possibile per conquistare la stima dei suoceri.