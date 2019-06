Questa sera su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello 16. I ragazzi in casa non sembrano essere per nulla tranquilli, specialmente la De Andrè. Quest'ultima si è parecchio offesa dopo che Gianmarco Onestini, nel corso di un gioco ideato dalla produzione del GF per smuovere un po' gli animi, le ha detto di essere troppo aggressiva e le ha elencato una serie di comportamenti sbagliati che lei ha avuto durante il suo percorso nel gioco.

Ieri sera infatti, la donna si è proprio infuriata pesantemente tanto da dire a Gennaro che la prossima volta che succede una cosa del genere prende la mazza da baseball e fa razzia. Inoltre Francesca ha chiamato il concorrente 'Gianmarca', cosa che ha fatto infuriare il fratello Luca che si è lasciato andare ad uno sfogo sulla sua pagina IG.

Lo sfogo di Luca Onestini su Instagram

Dopo aver sentito la De Andrè inveire contro il fratello all'interno della casa del Grande Fratello, Luca Onestini ha deciso di dire la sua attraverso delle storie su Instagram.

GF, il fratello di Gianmarco contro la De Andrè: 'Bulletta di sto ca..'

Il ragazzo ha infatti scritto le seguenti parole: 'Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia facendola scendere dal piedistallo. Adesso riparte con le buffonate da bulletta di sto ca...Mi meraviglio del fatto che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi le facciano da schiavi'.

Insomma, anche il fratello di Gianmarco non le ha mandate di certo a dire. La De Andrè sembra non essere molto acclamata dal pubblico da casa e neanche all'interno, cosa che anche Cristiano Malgioglio le ha comunicato durante una puntata del reality. Questa sera sicuramente si parlerà anche di quanto successo nelle recenti ore.

Grande Fratello, Luca Onestini non sarà presente alla finale

Purtroppo, questa non è la prima volta che Luca si ritrova a commentare in maniera negativa l'esperienza del fratello all'interno del reality. Negli scorsi giorni infatti, il ragazzo si era parecchio lamentato perché la produzione non gli aveva dato la possibilità di incontrare il fratello nell'arco del percorso di Gianmarco. Il ragazzo si è così armato di megafono, ha preso un treno ed è andato ad urlare fuori dalla mura del Grande Fratello per comunicare il suo sostegno al familiare.

Nel corso dell'ultima puntata andata in onda, il GF ha deciso di far incontrare al concorrente il padre, rendendolo molto felice. Da quanto dichiarato da Gianmarco infatti, lui è molto unito alla sua famiglia con cui trascorre molto tempo. Questo suo aspetto caratteriale molto pacato lo rende sicuramente uno dei papali vincitori di questa edizione del reality. Per scoprirne di più bisognerà attendere ancora qualche ora.