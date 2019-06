Nicolò Ferrari è uno degli ex protagonisti di Uomini e donne. Il ragazzo ha partecipato al programma della De Filippi come corteggiatore della tronista Nilufar Addati, la quale ha però preferito Giordano Mazzocchi a lui. Prima della sua avventura all'interno della trasmissione, Nicolò ha preso parte al reality show Riccanza, che gli ha permesso di ottenere visibilità. L'ex corteggiatore ha fatto un triste annuncio sui social network: il nonno è purtroppo deceduto, non si sa con la precisione per quale motivo.

L'annuncio di Nicolò Ferrari su Instagram

Nicolò è molto amato e seguito sui social. Le sue lacrime dopo essere non essere stato scelto da Nilufar hanno commosso il pubblico. In seguito l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha partecipato come tentatore a Tempation Island, dove ha rincontrato proprio l'Addati. I due hanno cominciato nuovamente a parlare e avvicinarsi, scatenando la gelosia di Giordano. Dopo la sua avventura all'interno dell'isola delle tentazioni, la sua carriera televisiva è poi proseguita anche all'estero.

U&D, lutto per Nicolò Ferrari: è morto il nonno dell'ex corteggiatore

Ferrari ha scritto sul suo profilo ufficiale Instagram le seguenti parole: "Riposa in pace nonno. Hai combattuto per più di una settimana, ma adesso non soffrirai più. Già ci manchi". Anche sua sorella Clarissa ha pubblicato un dolce messaggio sul proprio profilo Instagram per salutare il nonno: "Sarai sempre nei nostri cuori", ha scritto la ragazza.

Nicolò Ferrari si scaglia contro alcuni influencer

Alcune ore fa Nicolò Ferrari ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti i fan e tutti coloro che, in questi giorni, gli hanno inviato dei messaggi di cordoglio per la sua triste perdita.

A quanto pare però, ci sono alcune persone, di cui il ragazzo non ha fatto il nome, che dopo aver appreso la notizia non si sono fatte sentire come lui si sarebbe aspettato.

L'uomo ha usato delle parole molto forti nei confronti di queste persone. "Ci sono persone che sono a conoscenza di quello che è successo e non si sono fatte vive. Ormai voi vivete solo di foto tra vip, percorsi detox e bonifici. Vi auguro che i vostri guadagni possano riempire la vostra mancanza di umanità e di valori", ha scritto Nicolò sui social, molto arrabbiato.

Molti sono i fan del ragazzo che si chiedono quali siano questi fatidici volti conosciuti che non hanno contattato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne dopo aver saputo quanto accaduto. La foto in questione ha comunque ricevuto molteplici like e diversi sono i messaggi arrivati dai fan che esprimo tutto il loro dispiacere e la loro vicinanza all'uomo.