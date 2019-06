Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno facendo molto discutere in questi ultimi giorni. La coppia appena formata sta iniziando a vivere la propria relazione alla luce del sole. Il pilota è uscito da poco da una frequentazione con Belen Rodriguez, mentre l'influencer ha lasciato il suo ex Andrea Damante. Tra i due sembra esserci molta sintonia ed in questi giorni hanno deciso di trascorrere insieme una piccola vacanza in Sardegna, dove sono stati immortalati dai fotografi.

A parlare del rapporto tra i due fidanzati è adesso Cecilia Rodriguez, che nel corso di un'intervista al settimanale Chi ha ironizzato sull'altezza dei due ragazzi.

La 'battuta' della Rodriguez su Iannone e la De Lellis

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ormai coppia fissa da circa un'anno, hanno concesso un'intervista al settimanale Chi. Entrambi hanno parlato della loro relazione d'amore e dei progetti futuri. Inevitabile però la domanda del giornalista sulla nuova relazione del cognato e sulla sua compagna d'avventure al Grande Fratello Vip.

Ignazio ha deciso di non esprimersi e di non voler commentare in negativo o in positivo questa nuova relazione. Più dura è stata invece la sorella di Belen Rodriguez che ha rilasciato la seguente dichiarazione: ''Io non faccio giri di parole. Nelle interviste tutti dicono che sono belli e fanno gli auguri e mai nessuno si espone in maniera reale. Io posso dire che sono certa si troveranno bene perché sono della stessa altezza. Un metro e una banana, come dite voi qui in Italia''.

La sorella di Belen in merito alle sue dichiarazioni sulla coppia: 'Mi prendo la responsabilità'

Ignazio Moser ha richiamato la sua amata, dicendole che non può dire queste cose. Lei è subito intervenuta dicendo di prendersi la responsabilità di quello che dice e che nel nostro bel Paese ha sempre sentito questa frase e non è mai morto nessuno. La donna ha aggiunto che secondo lei Andrea Iannone e Giulia De Lellis stanno bene insieme anche per questo motivo e esorta poi il giornalista di Chi a cambiare argomento.

L'ex gieffina non le manda dunque a dire, ma i diretti interessati potrebbero sicuramente controbattere a questa pungente frecciatina.

I due ragazzi hanno rivelato che in estate andranno prima a Ibiza e poi a New York per motivi lavorativi della Rodriguez. Cecilia e Moser hanno poi parlato del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. La sorella della famosa showgirl argentina ha rivelato di essere molto felice nel vederla così contenta, mentre Moser ha riferito che essendo l'ultimo arrivato in famiglia non è forse molto carino che si esprima.

Il ragazzo ha poi aggiunto di vedere Santiago molto felice insieme alla mamma ed al papà.