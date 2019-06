Nei giorni scorsi, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno annunciato la fine della loro relazione. A quanto pare, questa decisione sarebbe stata presa proprio dall'ex di Cecilia Rodriguez. Tra i due era scoppiata la scintilla all'interno della casa del Grande Fratello Vip e sembravano molto affiatati sui social. Numerosi i fan della coppia che non si aspettavano per niente l'annuncio della fine del rapporto. Dopo l'ipotesi di un presunto tradimento di lui, mai confermato, è arrivata nelle scorse ore un'indiscrezione che lo vedrebbe già in compagnia di una modella.

Gossip, Francesco Monte potrebbe essere già in dolce compagnia

Dopo l'addio a Giulia Salemi, Francesco è volato a Ibiza. È proprio qui che, secondo quanto scrive Alberto Dandolo, il giovane avrebbe incontrato una nuova fiamma. Nello specifico, il giornalista riporta che l'ex protagonista del Grande Fratello avrebbe avvicinato la ragazza sabato scorso, durante una festa di matrimonio di un amico a cui ha partecipato.

Come rivelato da Dandolo, entrambi avrebbero trascorso una "notte di fuoco".

Francesco Monte avrebbe trascorso una notte a Ibiza con la modella Maria Jose.

Lei sarebbe la modella Maria Jose, che proprio l'ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a seguire su Instagram in queste ore . Al momento la notizia non è stata confermata e neanche smentita dal diretto interesso, che potrebbe però presto dire la sua al riguardo. Neanche Giulia si è ancora espressa su questo rumor.

Lo sfogo di Giulia Salemi su Instagram

Sicuramente la notizia non renderà per nulla felice Giulia, che negli ultimi giorni si è mostrata piuttosto affranta per quanto accaduto.

La ragazza si è sempre dimostrata molto innamorata di Francesco Monte, fin dai tempi in cui si sono incontrati al Grande Fratello Vip. La modella, nell'annunciare la rottura, ha voluto esprimere quelli che erano i suoi sentimenti.

Infatti, in calce ad una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, ha scritto che in questa storia ha donato l'anima, ma che alla fine l'ha lacerata e tolto l'ossigeno. "Senti freddo, un vuoto dentro. Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore.

Pensi che devi rialzarti per loro e andare avanti, e auto-convincerti che per un po' forse continuerà a urlare il suo nome dentro il cuore ma alla fine la ferita si cicatrizzerà", ha scritto la Salemi.

Insomma, l'ex gieffina è sicuramente rimasta molto provata dalla fine di questa relazione. Francesco Monte, invece, non ha espresso molte parole sulla vicenda. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto totalmente nera. Alcuni fan gli hanno però fatto notare che, all'interno della casa del GF, aveva riferito che questo post nero avrebbe voluto farlo dopo la rottura con la Rodriguez.