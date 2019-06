Alessio Campoli e Angela Nasti sono stati la coppia meno duratura della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. Dopo la scelta effettuata a fine maggio, infatti, la tronista e il suo corteggiatore si sono frequentati solo un paio di giorni prima della partenza di lei per Ibiza, insieme alla sua famiglia. E al ritorno a Napoli, dove lui l'ha raggiunta, entrambi si sono resi conti dell'assenza dei presupposti per continuare la frequentazione.

L'accaduto è stato spiegato dai diretti interessati nell'ultimo numero del tabloid "Uomini e donne Magazine", nel quale entrambi hanno negato che ci siano spiragli per un riavvicinamento. Parole di delusione sono quelle espresse da Alessio, mentre Angela ha precisato di non voler più parlare in futuro di questa storia, che continua a scatenare accese polemiche nei social network.

Uomini e donne: la delusione di Alessio Campoli

In una lunga intervista a cuore aperto a "Uomini e donne Magazine", Alessio Campoli si è detto frastornato e dispiaciuto per la piega presa dal suo rapporto con Angela Nasti.

Da parte sua, avrebbe voluto provare a vivere la storia con la tronista, per la quale aveva cominciato a provare dei sentimenti forti, ma si è subito reso conto che non c'erano i presupposti per andare avanti. Dopo la scelta, si sono frequentati per un paio di giorni e lui l'ha raggiunta in Campania al suo ritorno da Ibiza. Qui, però, Angela ha cominciato a lamentarsi per il carattere del suo ex corteggiatore, da lei ritenuto diverso da come lo aveva conosciuto durante l'esperienza a Uomini e donne.

È stato lui, martedì scorso, a proporre di porre fine al loro percorso insieme e lei ha accettato senza problemi, sebbene il giovane romano avesse sperato in maggiore impegno da parte dell'influencer. Da qui, la convinzione che lei non sia mai stata interessata fino in fondo: "Non sono qui a dire che credo che si sia trattato di una scelta comoda, ma il fatto che la nostra storia sia stata chiusa con così tanta facilità, senza un minimo di obiezione da parte sua, mi lascia qualche perplessità".

Angela Nasti: 'Non parlerò più di questa storia'

Anche Angela Nasti ha raccontato la sua versione dei fatti al settimanale "Uomini e donne Magazine", non discostandosi troppo dalle parole di Alessio Campoli. L'ex tronista si è detta sorpresa per il clamore mediatico scatenato dalla fine della loro storia e ancor più per il paragone con il caso "Sara Affi Fella". Ha quindi aggiunto di non essere preoccupata per la perdita dei followers su Instagram avvenuta negli ultimi giorni e di essere convinta di avere preso la decisione giusta, evitando di pubblicare le foto insieme ad Alessio solo per ottenere dei like facili.

Proprio come rivelato dal suo ex fidanzato, la decisione di giungere alla rottura è stata presa di comune accordo. Lei non riconosceva più la persona incontrata all'interno del Trono Classico: non era più schietto e passionale, come appariva davanti alle telecamere, ma era diventato improvvisamente passivo e distaccato.

Per quanto riguarda l'ipotesi ripensamento, la ventenne napoletana ha ammesso di voler bene ad Alessio ma di essere consapevole che tra loro non ha funzionato e non funzionerà.

La speranza, da parte sua, è di porre fine alle tante polemiche, motivo per cui ha voluto precisare che in futuro non parlerà e non rilascerà altre interviste sull'argomento.