Sebbene il Trono Over di Uomini e donne sia in vacanza da circa un mese, i telespettatori del programma possono comunque restare aggiornati sulle vicende dei suoi protagonisti grazie al tabloid dedicato alla trasmissione e ai social network. Una coppia, in particolare, sta continuando a far parlare di sé, chiamando in causa la rottura avvenuta in seguito alle dichiarazioni di una collega.

I due ex fidanzati sono Stefano Torrese e Pamela Barretta, giunti al capolinea dopo che Roberta Di Padua ha rivelato di avere ricevuto dei messaggi dal cavaliere (quando lui già frequentava Pamela).

Pubblicità

Pubblicità

Da allora l'addio è stato ufficializzato, anche se il cavaliere milanese non ha mai negato di sperare in un chiarimento e in una conseguente riappacificazione. L'uomo ha confermato le sue parole anche in una recente intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine", nella quale ha anche smentito di aver abbandonato Pamela da sola per le vie di Roma.

Stefano Torrese: 'Non è vero che l'ho lasciata a Roma da sola di sera'

Il cavaliere di Uomini e Donne Stefano Torrese ha parlato del suo rapporto con Pamela Barretta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Durante l'intervista ha voluto mettere le cose in chiaro, smentendo categoricamente di aver lasciato l'ex fidanzata da sola, di sera, dopo un litigio. Queste le sue parole: "Ha raccontato delle cose assurde, come ad esempio che l'ho lasciata a Roma da sola di sera nei pressi della stazione, cosa assolutamente non vera". Il 40enne lombardo ha precisato che è stata lei ad allontanarsi volontariamente e che lui l'ha cercata a lungo, riuscendo a ritrovarla dopo circa venti minuti. Torrese ha anche smentito di non aver permesso a Pamela di andare a Perugia per incontrare suo figlio.

Pubblicità

Uomini e Donne gossip: la speranza di Stefano Torrese

Anche se Stefano Torrese ha negato alcune dichiarazioni di Pamela Barretta, tra le pagine di "Uomini e Donne Magazine" ha precisato di tenere ancora alla dama e di sperare in un ricongiungimento. Ha rivelato di aver vissuto dei giorni difficili e che ora comincia a sentirsi meglio, anche se l'ex fidanzata gli manca ancora. Le porte di casa e del cuore sarebbero dunque ancora aperte, sebbene il cavaliere abbia precisato di non volere più processi mediatici.

Anche un altro protagonista del Trono Over sembra non essere ancora riuscito a superare la fine della storia nata all'interno del dating-show. Riccardo Guarnieri, che nelle fasi finali della stagione aveva chiesto a Ida Platano di tornare nel programma, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha evidenziato una certa malinconia, tanto che molti utenti hanno pensato ad una dedica per l'ex compagna: "Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere.

Pubblicità

Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili". Anche in questo caso, però, l'ex dama ha chiaramente dichiarato di non voler lasciare aperto alcuno spiraglio ad un eventuale ritorno di fiamma.