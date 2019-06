Per questo solstizio d'estate del 21 giugno il palinsesto televisivo offre diverse scelte per trascorrere la serata.

La Rai propone La Traviata

Su Raiuno si trasmette La Traviata di Giuseppe Verdi, in ricordo del grande regista fiorentino Franco Zeffirelli di cui la produzione dell'opera porta la firma. A presentare l'evento che inaugura L'Opera Festival 2019 dell'Arena di Verona ci sarà Antonella Clerici.

Su Raidue una serata di calcio che vedrà scontrarsi Francia e Croazia per la categoria Under 21 degli Europei 2019.

Considerando le difficoltà in difesa che la Croazia ha avuto con la Romania, sarà difficile per la squadra resistere al forte attacco della Francia.

Su Raitre appuntamento con La grande storia condotto da Paolo Mieli. La puntata di oggi affronterà un viaggio nel tempo fino al 1929, l'anno della storica crisi economica che sconvolse l'intero mondo finanziario .

Su Canale 5 parte la nuova edizione de La sai l'ultima?

Canale 5 propone una versione completamente rinnovata di un programma storico: La sai l'ultima? Barzellettieri provenienti da tutta Italia si sfidano all'ultima risata guidati dal conduttore Ezio Greggio.

Divisi in tre squadre, i concorrenti sono capitanati da Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla.

Italia Uno trasmette il film fantascienza Battleship, con la regia di Peter Berg. L'Esercito statunitense mette in campo tutte le sue forze per combattere contro una forza superiore e salvare il pianeta. I militari sono coinvolti su ogni fronte: terra, mare e cielo.

Rete 4 propone un film di Clint Eastwood: Changeling. Una giovane donna lascia come tutte le mattine suo figlio da solo a casa per andare al lavoro.

Il bambino viene rapito e in seguito ad accorati appelli viene restituito alla madre alcuni mesi dopo. La donna confusa accoglie il bambino a casa, ma comincia a notare in lui delle caratteristiche che le danno la certezza che non è suo figlio. Nessuno le crederà e comincerà una lunga battaglia alla ricerca della verità.

La7 farà da salotto a Propaganda Live, il programma di attualità e politica guidato da Diego Bianchi mostrerà un best of.

Tv8 ripropone La notte dei record.

Condotto da Enrico Papi, lo show mostra le imprese di diversi atleti e protagonisti pronti a dimostrare di essere i primi al mondo nella propria categoria.

Sul Nove si potrà trascorrere una serata di pallavolo seguendo l'incontro tra Italia e Serbia per la Volleyball Nations League a partire dalle ore 20.00

Su Real Time è possibile seguire il giorno del matrimonio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Enzo Miccio è il loro Wedding planner per organizzare delle nozze indimenticabili.

Su Cielo si trasmette il film erotico-romantico di Bigas Luna: Son de mar. Un insegnante di lettere si innamora di una giovane e sensuale ragazza che rimane incinta. I due si perderanno di vista e la donna sposerà un uomo che non ama, ma l'insegnante tornerà e porterà scompiglio nella sua vita.