Sara Affi Fella è una delle ex troniste di Uomini e donne. La ragazza è stata per un lungo periodo sottoposta a diverse critiche perché durante il suo percorso all'interno del programma era in realtà fidanzata con Nicola Panico. Una volta emersa la vicenda, i suoi fan su Instagram erano iniziati a calare vertiginosamente, tanto che la donna aveva deciso di chiudere temporaneamente il profilo. Gli insulti nei suoi riguardi non erano mancati su social e anche alcuni volti noti del programma avevano commentato la vicenda prendendo le distanze dal suo comportamento errato.

Pubblicità

Pubblicità

Da qualche mese però, la ragazza è nuovamente attiva sui social dove condivide alcuni momenti della sua vita. Nella giornata di ieri ha mostrato ai suoi follower un nuovo tatuaggio, scritto in inglese con una grammatica scorretta.

Rimossa la foto con il tatuaggio

La ragazza ha postato delle storie su Instagram che la ritraggono alle prese con l'incisione di un nuovo tatuaggio. La donna ha così deciso di pubblicare una foto per mostrare ai suoi fan il tatuaggio appena fatto sulla spina dorsale con scritto: 'For those like my who never give up' che tradotto in italiano vuol dire 'Per quelli come mio che non si arrendono mai'.

U&D, Sara Affi Fella si tatua una frase in inglese ma sbaglia la grammatica e rimuove la foto

I seguaci dell'ex tronista di Uomini e Donne le hanno dunque fatto notare che quel 'my' sarebbe in realtà dovuto essere un 'me'. Appena resasi conto di questo scivolone, la ragazza ha però cancellato la foto che purtroppo era ormai diventata virale in rete.

Le critiche sui social per il tatuaggio errato

Al momento Sara Affi non ha proferito parola riguardo alla grammatica scorretta del suo tatuaggio. I fan però hanno commentato l'accaduto in maniera molto ironica.

Pubblicità

In particolar modo su Twitter ci sono diversi commenti come ad esempio: 'Livello d'inglese? Tatuatore di Sara Affi Fella' oppure 'Non ci voglio credere' e ancora 'Se ne è subito accorta e l'ha tolta'.

L'ex tronista di Uomini e Donne avrà sicuramente deciso di rimediare all'errore commesso. Al momento però, non ci sono notizie al riguardo, neanche sulla pagina del ragazzo che ha tatuato la frase alla ragazza commettendo l'errore.

Sara Affi non è di certo molto amata da popolo del web dopo la vicenda che l'ha vista protagonista di un inganno a Uomini e Donne.

Per un periodo la ragazza è sparita totalmente dai social per ritrovare la serenità perduta dopo le diverse critiche che le erano state mosse. La donna sembra adesso aver ritrovato la serenità al fianco del calciatore Francesco Fedato. L'episodio di U&D sembra ormai essere argomento passato, anche se purtroppo in molti continuano a ricordarla proprio per questo avvenimento.