Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le avventure dei protagonisti di 'Un posto al sole' che attira l'attenzione di un pubblico eterogeneo grazie a trame di grande leggerezza. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno in onda alle ore 20:45 sottolineano che Michele si renderà conto del lato nascosto di Mimmo. Il giornalista capirà che la situazione sia più complessa del previsto e si renderà conto delle paure del ragazzo al quale vorrà dare il giusto supporto.

Il padre di Rossella avrà intenzione di portare l'amico di Maurizio sulla retta via e consiglierà al giovane uomo di costituirsi in commissariato per raccontare i furti commessi. Marina si renderà protagonista di uno scontro acceso con gli operai delle imprese Viscardi e capirà di aver perso la stima delle persone. Assunta non riuscirà a vivere in solitudine e si troverà alle prese con una situazione differente rispetto al figlio e all'ex marito.

un-posto-al-sole-vittorio

Diego sarà intenzionato a scoprire l'identità del misterioso fidanzato di Beatrice ma farà i conti con una sorpresa inaspettata che farà cadere in preda alla disperazione il giovane Giordano.

Otello e Silvia contro l'iniziativa di Michele

Michele deciderà di dedicare del tempo a Mimmo per dargli un aiuto concreto pensando di fare la scelta giusta. La signora Giordano dovrà fare i conti con una realtà in continuo cambiamento che l'ha vista passare dalle stelle alle stalle, dopo l'arrivo di Alberto come amministratore delegato.

Diego sarà molto vicino alla verità sul conto della Lucenti e si dirà sicuro del fatto che Beatrice abbia una relazione con Eugenio (Paolo Romano). Il fratello di Patrizio avrà intenzione di cogliere in flagrante i due innamorati ma potrebbe esserci un equivoco in quanto non si tratta dell'esatta verità. Otello (Lucio Allocca) e Silvia si dimostreranno contrariati rispetto all'idea di Michele di dare un aiuto a Mimmo dopo che il ragazzo si è reso artefice di continui furti al bar Vulcano.

Un periodo di incertezza per il figlio di Guido

Il rapporto tra Andrea (Davide Devenuto) e Arianna avrà dei miglioramenti importanti e i due innamorati decideranno di compiere un passo decisivo nella loro storia d'amore. Alex verrà accolta dai ragazzi della terrazza ma la situazione prenderà una piega inaspettata a causa del comportamento di Mia. Diego (Francesco Vitiello) vorrà trovare un modo per riavvicinarsi all'avvocato Lucenti. Il rapporto alla terrazza si complicherà e Alessandra comincerà a sentire delle ostilità da parte dei coinquilini.

Infine Vittorio affronterà un momento di incertezze nel rapporto con Alex e sarà chiamato a resistere alle tentazioni di Anita.