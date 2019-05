Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana in onda da lunedì al venerdì su Rai Uno. La rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda le repliche dell'ultima fortunata serie in attesa dell'arrivo della quarta imperdibile stagione con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che hanno confermato la loro partecipazione.

A tal proposito, le riprese avranno inizio ad agosto mentre la messa in onda è fissata tra ottobre-novembre.

Nelle puntate trasmesse mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, Tina e la madre Agnese arriveranno a Milano per stare accanto a Salvatore e Antonio mentre Vittorio offrirà un lavoro a Marta.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide protegge Valerio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alla puntata in programma mercoledì 22 maggio su Rai Uno svelano che Marta verrà quasi violentata dal fidanzato Valerio Nervi. Tuttavia Adelaide (Vanessa Gravina) tenterà di nascondere il tentativo di abuso nei confronti della giovane ad Umberto (Roberto Farnesi).

Il Paradiso delle Signore, trame mercoledì e giovedì: Tina e Agnese arrivano a Milano

Intanto Vittorio vorrebbe approfittare del talento di Marta (Gloria Radulesco) nella fotografia per fare pubblicità al grande magazzino, riaperto dopo tanto tempo dalla morte di Pietro Mori (Giuseppe Zeno)

L'arrivo di Tina e Agnese

In contemporanea a tutto ciò, Agnese (Antonella Attili) e Tina Amato (Neva Leoni) giungeranno dalla Sicilia per ricongiungersi al resto dei famigliari presenti a Milano. Ma Tina dimostrerà di avere un'altro scopo. La giovane Amato, infatti, vorrebbe entrare a far parte dello staff delle veneri del Paradiso. Alla fine, la ragazza studierà un modo per non farsi scoprire da sua madre Agnese, riluttante a questa strada lavorativa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Vittorio assume Marta?

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, riguardante l'episodio in onda giovedì 23 maggio su Rai Uno, si evince che Umberto dovrà decidere se ascoltare sua figlia o fare di testa sua. Vittorio (Alessandro Tersigni), invece, cercherà in ogni modo di convincere la giovane Guarnieri a lavorare all'inaugurazione del Paradiso. Ma i pareri contrastanti porteranno i due ragazzi a litigare più volte.

Silvia vuole favorire Nicoletta

Allo stesso tempo, andranno avanti le selezioni per trovare il personale del Paradiso. A tal proposito, Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) cercherà di mettere sul piedistallo sua figlia Nicoletta (Federica Girardello) a dispetto delle altre ragazze che aspirano al ruolo di Venere. Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende incentrate sul grande magazzino milanese