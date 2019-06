Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle prossime puntate spagnole de "Il segreto", ci sarà il ritorno a sorpresa a Puente Viejo di Antolina. Infatti, la ragazza l'ultima volta aveva lasciato il paese perché Isaac l'aveva costretta a ritirare la denuncia contro Elsa. Il carpentiere minacciò la sua ex moglie che se non l'avesse ritirata, l'avrebbe a sua volta denunciata per l'omicidio di Jesus.

Infatti, per chi non lo sapesse, la perfida biondina quando venne a conoscenza che Isaac e Elsa erano ritornati a vivere insieme, denunciò quest'ultima per adulterio.

Pubblicità

Pubblicità

La Laguna per questo fu arrestata e in carcere passò le pene dell'inferno a causa della sua compagna di cella. Quest'ultima infatti fu pagata da Antolina per torturare in tutti i modi possibili ed immaginabili la povera Elsa. Proprio per questo motivo, l'attuale compagna di Isaac si è ammalata seriamente in carcere.

Poi, una volta uscita di prigione, il dottor Zabaleta ha riferito ad Elsa che le resta davvero poco da vivere. Ma le fa presente che esiste un modo per salvarsi la vita, un'operazione chirurgica che è molto delicata e costosa.

Il segreto: Antolina ritornerà a Puente viejo e donerà il denaro per l'intervento di Elsa

La Laguna ha bisogno di una costosa operazione chirurgica per salvarsi la vita

Dunque, Elsa ha un solo modo per salvarsi, sostenere questa operazione delicata e costosa, ma al momento né lei e né il suo amato carpentiere hanno i soldi necessari per poter coprire queste spese mediche. Quindi, Isaac chiuderà aiuto ai suoi due amici Matias e Marcela. I due locandieri avranno la brillante idea di provare a fare una colletta tra i paesani per raggiungere la cifra necessaria a sostenere il costo dell'intervento chirurgico.

Pubblicità

L'idea sarà quella di proiettare un film nella piazza del paese, facendo pagare il costo del biglietto. Purtroppo però, Guerrero e Matias, quando andranno a contare il denaro, nonostante sia una cifra modesta, non basterà per l'intervento della Laguna. Dunque, dovranno farsi venire in mente qualcos'altro per salvare la vita a Elsa.

Intanto, come vi abbiamo già anticipato arriverà la visita per niente gradita di Antolina mentre i due ragazzi conteranno i soldi.

Isaac alla vista di sua moglie perderà completamente le staffe e Matias non riuscirà a calmarlo in nessun modo.

La perfida biondina senza fare una piega e con un incredibile faccia tosta dirà all'uomo di essere tornata perché ha saputo della colletta e vorrebbe contribuire. Così facendo, Antolina vorrebbe restituire il denaro che aveva sottratto a suo marito e aiutare la sua rivale. Ora resterà da capire se la psicopatica bionda agirà solo per generosità nei confronti di Elsa o se sta tramando qualcosa per liberarsi una volta per tutte della sua rivale in amore.