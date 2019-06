Clamorosi colpi di scena in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno in Spagna. Se Irene e Raimundo capiranno che Fernando Mesia è il responsabile dell'astio sorto tra i Santacruz e la Montenegro, Mauricio uscirà dal coma. Infine Isaac accetterà che Antolina aiuti Elsa.

Il Segreto: Maria ingannata da Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno, svelano che a L'Avana Maria scoprirà che non potrà più tornare a camminare.

Pubblicità

Pubblicità

Peccato che si tratti solo di un complotto organizzato da Fernando, in modo che rimanga per sempre al suo fianco. I telespettatori spagnoli scopriranno che il Mesia ha pagato il dottore per formulare una diagnosi falsa. A Puente Viejo, il medico dirà ad Elsa che sarà costretta a vivere una vita tranquilla, tanto da studiare un modo per neutralizzare Antolina. Poco dopo, la Laguna accuserà una strana febbre, tanto da far preoccupare i suoi famigliari.

Lola, nel frattempo, si concederà a Prudencio, sebbene non voglia parlare del futuro. Raimundo e Irene, invece, capiranno che l'unico a beneficiare della partenza di Maria è stato Fernando. L'Ulloa, infatti, si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che il luminare se n'è andato prima di averci parlato.

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio esce dal coma

Mauricio uscirà dal coma, mentre Elsa cercherà di tranquillizzare tutti, tanto che Antolina le augurerà di riprendersi quanto prima, se Isaac non la invitasse ad uscire di casa.

Pubblicità

Alla Villa, Goody non riuscirà a ricordarsi il volto del cecchino che gli ha sparato, tanto che Donna Francisca potrebbe essere sempre in pericolo. Matias, invece, rivelerà a Irene che il capomastro non ha fatto il nome di Carmelo. Nel frattempo Lola farà in modo che l'Ortega non accetti il prestito, per poi ricevere una chiamata dalla Montenegro. Infine Fernando proporrà a Maria di andare a trovare Esperanza e Beltran.

Irene e l'Ulloa contro il Mesia

Le trame spagnole de Il Segreto svelano che Irene ed il vecchio locandiere vorranno smascherare Fernando in quanto credano che sia il responsabile dell'attrito sorto tra Francisca, Carmelo e Severo.

A tal proposito, l'Ulloa prenderà alcune informazioni sul dottore che ha visitato Maria. Alla Villa, Mauricio confermerà a Donna Francisca di essere sicuro che a sparare è stato Leal, tanto da volersi vendicare. Antolina, invece, si proporrà ad Elsa di farle da mangiare, se quest'ultima non avesse una piccola crisi, tanto da richiedere l'immediata somministrazione di un farmaco salvavita. La Ramos, a questo punto, salverà la Laguna appena in tempo. Poco dopo la donna chiederà ad Isaac di potersi prendere cura della rivale.

Pubblicità

Piccolo incidente per Carmelito

Nel frattempo Raimundo e Irene cercheranno di indagare su Fernando, tanto da parlare con persone vicine a Maria Elena. D'altro canto, Matias si recherà a trovare la sorella, che apparirà preoccupata, tanto da voler incontrare il nonno. All'enoteca, Prudencio negherà di dare il prestito al cliente, tanto che Lola si congratulerà con lui. Poco dopo la donna si recherà da Donna Francisca, dove le esprimerà la volontà di non lavorare più per lei.

Pubblicità

Consuelo e Marcela, invece, rimarranno sconvolte dal suono di alcuni vetri rotti. Severo, a questo punto, temerà che sia successo qualcosa di grave a Carmelito. Fortunatamente il bambino riporterà soltanto alcuni graffi.

Antolina aiuta Elsa

Isaac accetterà che Antolina si trasferisca sotto lo stesso tetto di Elsa, se Marcela e Consuelo non fossero d'accordo. Qui la donna dimostrerà di essere molto gelosa dell'amore sorto tra il Guerrero e la rivale. Raimundo e Irene, intanto, chiederanno a Mauricio di ritardare la sua vendetta contro Carmelo. A tal proposito, il nonno di Maria troverà un parente della sposa del Mesia disposto a parlare. Allo stesso tempo, Maria chiederà al figlio di Olmo di indagare su cosa sta accadendo tra il latifondista e la Montenegro in quanto teme una tragedia. Infine Prudencio regalerà a Lola una collana d'oro con una croce e scoprirà che Marchena aveva lavorato per la matrona. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.