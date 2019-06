Nuove e avvincenti puntate de Il Segreto attendono i fan della soap iberica nel corso della settimana che va dal 10 al 14 giugno. La prossima settimana alcuni personaggi molto amati faranno ritorno nella telenovela ideata da Aurora Guerra. Dopo diverse puntate di assenza, Donna Francisca ricomparirà proprio durante la liberazione di Emilia e Alfonso, pronta a vendicarsi di Fernando, il quale si renderà conto di essere stato preso in giro da tutti.

A Puente Viejo, dopo aver tentato invano di abortire, facendo ricadere la colpa su Elsa, Antolina tenterà di uccidere la creatura che porta in grembo e questa volta il suo folle piano dovrebbe andare a buon fine.

Il Segreto, spoiler al 14 giugno: Francisca è viva, Alfonso ed Emilia liberi

Dopo svariate settimane, i fan de Il Segreto vedranno ricomparire Francisca, che ha finto la sua morte per poter smascherare Fernando, rimanendo nascosta per tutto il tempo nelle 'segrete' della Villa.

Le anticipazioni sui prossimi episodi svelano che Mauricio e Raimundo faranno sempre più fatica a trattenere la donna, che insisterà per uscire allo scoperto. Fernando intanto si rifiuterà di raggiungere il luogo indicato dai rapitori di Emilia e Alfonso, in quanto crede che sia solo un'imboscata ai suoi danni. Solo quando Maria deciderà di andare a consegnare il denaro al suo posto, il Mesia tornerà suoi suoi passi e deciderà di accompagnare la Castaneda.

Fernando ucciderà i sequestratori e finalmente la Castaneda potrà riabbracciare i genitori. Emilia e Alfonso saranno liberi e in quest'occasione Maria si accorgerà che la madre è incinta.

Il Segreto, puntate 10-14 giugno: la Montenegro minaccia Fernando con una pistola

Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 giugno, svelano che in occasione della liberazione di Emilia e Alfonso farà la sua ricomparsa Francisca, la quale minaccerà Fernando con una pistola.

Alla vista della Montenegro, il Mesia si renderà conto di essere stato ingannato, non solo da Maria, ma anche da Gonzalo, il quale è stato complice nella messinscena della morte di donna Francisca. Sarà Raimundo a convincere la moglie ad abbassare l'arma e a non commettere una sciocchezza. Emilia e Alfonso, dopo essere stati liberati, dovranno di nuovo fuggire alla volta della Francia, in quanto ancora ricercati per l'omicidio del generale Perez De Ayala.

I due partiranno non prima di aver salutato Matias, Marcela e la piccola Camelia.