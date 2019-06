Ci sono molti colpi di scena all'interno della longeva soap opera americana 'Beautiful' in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni e capace di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori. Gli spoiler statunitensi rivelano che ci saranno tante novità nella vita di Brooke che dimostrerà una certa preoccupazione dovuta alle decisioni della figlia Hope. La Logan non riuscirà ad avere fiducia nei confronti di Thomas, che sarà molto presente nella vita di Hope con la quale ha instaurato un ottimo rapporto.

La moglie di Ridge sarà adirata con Hope, che mostrerà l'intenzione di procedere con l'annullamento del matrimonio con Liam. La donna penserà che si tratti di una decisione sbagliata e crederà che in futuro Hope possa pentirsi di questa scelta. Brooke inoltre, dovrà fare i conti con il rapporto stretto tra Hope e Douglas, sottolineando però di non avere nulla in contrario in merito alla loro vicinanza.

Brooke contraria alla decisione presa dalla figlia

La consorte di Ridge riterrà che non ci sia la necessità di annullare il matrimonio con lo Spencer e non accetterà la scelta di Hope di far riavvicinare Steffy e Liam per il bene di Kelly e Phoebe.

Hope crede che la piccola Phoebe debba vedere in Liam un padre. Le anticipazioni della soap opera Beautiful relative alle puntate americane suggeriscono inoltre che Brooke non si darà pace, dicendosi sicura che Hope (Annika Noelle) sia stata manipolata da Thomas nel prendere delle determinate decisioni. La Logan infatti ha fatto delle valutazioni importanti prima del ritorno del ragazzo da Los Angeles. Thomas nutrirà dei profondi sentimenti nei confronti della figlia di Brooke, scatenando la preoccupazione di Ridge Forrester.

Il rapporto tra la Logan e Thomas preoccupa Brooke

Lo stilista non riuscirà a mantenere il controllo della situazione e deciderà di avviare un dialogo con il figlio, spingendolo a non intromettersi nel matrimonio di Hope. La Logan avrà un'idea differente da quella del marito. I ruoli dei due coniugi subiranno un'inversione, in quanto Ridge non sarà favorevole al rapporto tra Thomas e Hope. Lo stilista vorrà evitare che Steffy e Liam si riavvicinino, visto quanto ha sofferto la figlia in passato.

Brooke (Catherine Kelli Lang), dal canto suo affronterà Thomas, accusandolo di usare Douglas per arrivare a Hope. Inoltre, la moglie di Ridge crederà che il ragazzo non sia perfettamente stabile, dopo che mostrerà in più occasioni di essere ossessionato da sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful dicono infatto che Thomas non dirà ad Hope che sua figlia Beth è viva, in quanto teme che possa riavvicinarsi a Liam.