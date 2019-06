Giulia De Lellis e Andrea Iannone formano coppia fissa da un paio di settimane. I due sono stati 'beccati' diverse volte insieme dai paparazzi, prima di uscire definitivamente alla luce del sole. La relazione con il bel pilota non è ormai più un mistero e i due si mostrano spesso insieme sui loro profili social. La bella influencer nelle recenti ore ha risposto ad alcune domande poste dai suoi seguaci ed ha un po' parlato della sua nuova love story, svelando quelli che sono dettagli inediti. La donna ha raccontato di averlo incontrato per la prima volta ad una cena e che lui inizialmente le stava molto antipatico.

Giulia De Lellis e le rivelazioni su Andrea Iannone

Uscita dalla storia con Andrea Damante, la De Lellis sembra essere molto presa dall'ex di Belen Rodriguez. La donna si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su Instagram molto interessanti per i suoi seguaci. Giulia ha dichiarato che la prima volta che lei ed il pilota si sono visti erano tutti in coppia e che non si sono parlati in quell'occasione. Giulia ha poi ironizzato su una domanda che chiedeva se fosse fidanzata con Iannone, domandando al diretto interessato se stavano insieme o meno.

Sempre da quanto rivelato dall'influencer, a fare il primo passo sarebbe stato il pilota, che avrebbe insisto parecchio prima di conquistarla del tutto.

Ad aver particolarmente colpito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata la galanteria dell'ex della Rodriguez e la sua estrema educazione. Inoltre, secondo quanto de lei riferito, Iannone è stato molto paziente con lei e non l'ha mai forzata, dato che si trovava in un periodo particolarmente difficile.

L'influencer risponde alla frecciatina di Cecilia Rodruguez

Inevitabile è stata da parte dei fan la domanda su Cecilia Rodriguez, che nei scorsi giorni aveva lanciato una frecciatina alla De Lellis e ad Andrea, dichiarando al settimanale 'Chi' che insieme i due staranno sicuramente bene perché alti un metro e una banana. La donna, che non si era ancora espressa fino a quel momento, ha così replicato dicendo che è vero che è bassa e che dalla vita non si può avere tutto, però in cambio è molto simpatica.

L'ex di Andrea Damante ha voluto dunque controbattere in maniera molto educata, senza entrare nel personale.

Diversa è stata invece la reazione del fratello del pilota, che nelle scorse ore ha replicato alle parole della sorella di Belen, scrivendo sul suo profilo Instagram le seguenti parole: 'Chi ha il c... collegato alla bocca, andate al mare che lo rinfrescate'. Iannone sembra ormai molto felice al fianco della sua nuova fiamma, con cui ha di recente trascorso una vacanza in Sardegna.