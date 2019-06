Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip vi è quella composta da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti e innamorati sotto l'occhio vigile delle telecamere all'interno della casa più spiata d'Italia e nonostante vari tentennamenti e problemi di coppia, hanno scelto di vivere la loro relazione fuori dal contesto televisivo. Una storia che tuttavia non è durata tantissimo, visto che i due si sono detti già addio e in queste ore sono venute fuori delle nuove dichiarazioni decisamente clamorose che riguardano l'ex tronista di Uomini e donne.

Le accuse contro Francesco Monte: 'Era prepotente con Giulia'

Contrariamente a tutte le aspettative, qualche settimana fa Giulia Salemi ha annunciato sulla sua pagina ufficiale Instagram la fine della storia d'amore con Francesco Monte. Un periodo decisamente non facile per la Salemi, la quale non ha avuto timore di farsi vedere in lacrime sui social, visibilmente amareggiata e anche un po' delusa per come fossero andate le cose con l'ex tronista che ha conosciuto al Grande Fratello Vip.

In queste ore, poi, sulle pagine della rivista 'Nuovo' sono apparse delle dichiarazioni decisamente al vetriolo nei confronti di Francesco, da parte di un'amica della bella Giulia, la quale ha raccontato un po' quello che succedeva ai tempi della loro relazione, rivelando che non era affatto tutto 'rose fiori'. La ragazza ha esordito dicendo che in tutta questa vicenda, Giulia Salemi ne è uscita 'cornuta e mazziata' e poi ha proseguito rivelando che Francesco Monte è sempre stato molto prepotente con la sua fidanzata e che la faceva sentire in colpa per qualsiasi cosa.

Giulia, in tutto questo, finiva per credere alle parole di Francesco e così si sarebbe presa le colpe anche quando in realtà non aveva fatto nulla di male. Il motivo? L'amica sostiene che la Salemi fosse innamorata follemente di Francesco e quindi era pronta a sopportare tutto pur di averlo al suo fianco.

'Monte voleva ripulirsi l'immagine dopo il canna-gate'

Ma le dichiarazioni di questa amica della Salemi proseguono perché sempre nell'intervista a 'Nuovo' ha lanciato altre frecciatine al vetriolo contro Monte, rivelando che in realtà a lui non è mai interessato nulla di Giulia e che questa storia d'amore in realtà era calcolata perché gli interessava soltanto ripulirsi dall'immagine di cattivo ragazzo dopo lo scandalo del 'canna gate' all'Isola dei famosi.

'Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare', ha chiosato.

Dichiarazioni che non passano di certo inosservate, anche se al momento da parte di Francesco ma anche della stessa Giulia non sono arrivate ancora delle contro-risposte.