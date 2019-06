Nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di Ursula Bennardo al settimanale DiPiù avevano scatenato la preoccupazione dei telespettatori di Uomini e donne. La dama, in attesa di una bambina da Sossio Aruta, aveva rilasciato alcune affermazioni non troppo chiare, che avevano fatto pensare ad un crisi con il suo fidanzato. A distanza di qualche ora, però, era arrivata la smentita di Ursula che, affidandosi al suo profilo Instagram, aveva sottolineato come la lettera sul tabloid fosse stata travisata.

Aveva quindi confermato il suo interesse per Sossio, parole alle quali poche ore fa ha fatto eco l'ex cavaliere del Trono Over. Anche quest'ultimo, infatti, ha rimarcato il suo amore per la futura mamma, facendo anche delle tenere precisazioni riguardanti la bambina e i figli che la coppia ha da precedenti relazioni.

Uomini e donne gossip: Ursula smentisce subito

Le parole di Ursula Bennardo al tabloid DiPiù erano arrivate come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa, sorprendendo i telespettatori di Uomini e donne.

Gossip Uomini e donne: la dichiarazione d'amore di Sossio per Ursula

In esse, la dama si chiedeva se Sossio Aruta amasse ancora lei e la bambina in arrivo. Quindi aggiungeva: "Da quando aspettiamo una bambina, sei distante, ho avuto la sensazione che ti stessi allontanando, raffreddando". Le voci di una possibile crisi hanno quindi cominciato a rimbalzare da un social network all'altro, rendendo necessario l'intervento dei diretti interessati. La prima a mettere le cose in chiaro, rispondendo ad alcune domande dei followers, è stata Ursula che ha invitato i fan a leggere l'articolo completo della rivista prima di giungere a conclusioni affrettate. Ha quindi aggiunto che l'amore con Sossio è forte anche più di prima, tanto che in futuro vorrebbe diventare sua moglie.

La replica di Sossio Aruta

A distanza di qualche giorno da Ursula Bennardo, anche Sossio Aruta si è espresso in merito alle voci di crisi rimbalzate sul web. L'ex cavaliere di Uomini e donne si è affidato al suo profilo Instagram per riconfermare il suo amore per la compagna e per la bambina che nascerà nel mese di ottobre (di cui è già stato scelto il nome, Bianca). Senza lasciare alcun dubbio sul suo punto di vista, il calciatore ha pubblicato una foto insieme alla fidanzata e ha scritto: "Mi prenderò cura di te, di lei così come dei miei figli e dei tuoi.

Sarò il tuo lion king". Si è quindi riferito direttamente alle false voci, secondo le quali il rapporto non sarebbe più felice come un tempo: "La crisi? No grazie, siamo felici". Inevitabile la replica della stessa Ursula che, in risposta a tale esplicita dichiarazione, ha commentato: "Amore ti amo! Grazie grazie grazie". Uno dei Gossip di Uomini e donne dell'estate 2019 dovrebbe quindi chiudersi con un giusto lieto fine.