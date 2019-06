La soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' riesce a regalare nuovi colpi di scena allo spettatore grazie ai cambiamenti riguardanti i personaggi principali. Le anticipazioni rivelano che, nei prossimi appuntamenti, Samuel (Ruben Gareda) si impegnerà in prima persona per impedire al fratello di scoprire la verità riguardo alla morte del padre. Blanca (Elena Gonzalez) proseguirà le indagini su Ursula (Montse Alcoverro) dopo essersi detta sicura del fatto che la madre sappia la verità riguardo a suo figlio.

La Dicenta Junior sarà aiutata da Diego (Ruben De Eguia) a scoprire che il piccolo Moises è vivo. Blanca, dopo aver appreso la verità, non riuscirà a mantenere il controllo della situazione e vorrà mettere in atto un piano per vendicarsi della madre. La giovane donna tuttavia non saprà che anche Samuel è coinvolto nel rapimento del piccolo Moises e scaglierà la sua rabbia solo nei confronti della Dicenta.

I fratelli Alday riescono a rintracciare Blanca e Ursula

Blanca sequestrerà la Dicenta nel pantheon del cimitero della famiglia Alday ma, nonostante la situazione pericolosa, la dark lady riuscirà a mantenere i nervi saldi e non cederà ai ricatti della figlia.

Ursula continuerà infatti a dirsi estranea rispetto a quanto successo a Moises e dirà alla figlia che lei ha dato alla luce una femmina. Inoltre, la Dicenta riuscirà ad approfittare di una piccola distrazione della figlia per appiccare il fuoco. Il bagliore consentirà ai fratelli Alday di individuare in un attimo il luogo nel quale sono rinchiuse le due donne.

Samuel vuole fermare Diego, deciso a scrivere a Jaime

Il giovane Alday riuscirà ad impedire a Blanca di uccidere la madre con un pezzo di vetro, facendo ritornare la tranquillità.

Ciò darà però inizio a una lite tra Ursula e Samuel, dopo che la Dicenta si renderà conto di non poter riporre la fiducia nei confronti del complice, impedendogli di vedere il piccolo Moises. L'intento della madre di Blanca sarà improntato ad accertarsi della fedeltà del fratello di Diego. Gli animi si scalderanno dopo che Samuel si rifiuterà di accettare la richiesta della dark lady di denunciare Blanca per il tentativo di aggressione. I pericoli per Samuel non saranno terminati, in quanto verrà a sapere che Diego vuole mettersi in contatto con Jaime.

Il compagno di Blanca comincerà a scrivere alla clinica svizzera, pensando che il padre si trovi nella struttura. Alla fine Samuel convincerà Diego a non mandare al genitore alcun tipo di lettera per evitare che scopra la verità. E' stato infatti Samuel ad uccidere suo padre a sangue freddo, retroscena del quale nessuno è a conoscenza.