Sono passati alcuni giorni dalla scelta della tronista napoletana Angela Nasti. Infatti, la 19enne è stata la prima ad aprire le danze di questo nuovo esperimento delle scelte del trono classico di Uomini e Donne in diretta televisiva. La ragazza ha scelto un po' a sorpresa di tutti, il corteggiatore romano Alessio Campoli invece che Luca Daffrè che tutti davano per favorito.

Tuttavia, poco dopo il bacio appassionato tra Angela e Alessio sotto i petali rossi del dating show di Mediaset, sul web si è scatenata una rivolta.

Infatti, sui social stanno girando alcune voci, secondo cui la scelta della Nasti sarebbe stata pilotata. Il motivo è che esisterebbero tantissime prove che confermano il fatto che i due si conoscessero già prima di partecipare al people show in onda su Canale 5.

In particolare, la prima coincidenza riguarda un amico in comune che in un Instagram storie ha fatto i complimenti ad entrambi per la scelta. Poi, questa persona ha tra le foto pubblicate sul noto social network, alcune con il fidanzato di Chiara Nasti, sorella della tronista partenopea.

U&D, la scelta di Angela Nasti, i social insorgono: 'Si conoscevano già'

Ma la cosa che più di tutte fa discutere è che i due ragazzi hanno entrambi lo stesso tatuaggio, una palma stilizzata sul gomito. Coincidenza che ha fatto arricciare il naso a molte persone che continuano ad insinuare che i due ragazzi fossero d'accordo.

Altri dettagli riguardano una recente intervista della tronista che ha detto di conoscere molto bene il corteggiatore romano, salvo poi correggere la frase, specificando di aver semplicemente capito che tipo di persona è.

Poi, la Nasti tramite il telefono di Campoli si è mandata un "Ti amo" al suo numero. Questo è un altro elemento che ha fatto storcere il naso a tanti che continuano a domandarsi come sia possibile che due ragazzi che stanno insieme da poco tempo, già si dicano frasi del genere.

L'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia nega tutto

Intanto, a prendere le difese dei due ragazzi e smentire il tutto, ci ha pensato Raffaella Mennoia una delle autrici di Uomini e Donne.

Infatti, quest'ultima ha voluto smentire tutte queste teorie complottistiche, con un video su Instagram in cui ha ribadito che Angela e Alessio si sono conosciuto per la prima volta all'interno del people show di Mediaset. Ma poi l'autrice ha anche voluto aggiungere che il tatuaggio è una semplice coincidenza così come lo è avere degli amici in comune. Anzi, su quest'ultimo punto ha voluto aggiungere che essendo entrambi della stessa agenzia, è possibile che abbiano amici in comune.

Per il momento, i diretti interessati non hanno voluto esprimersi sulla vicenda. Quindi non ci resta che attendere per cercare di capire se la scelta della Nasti è stata manipolata o se si tratta di una bufala fatta circolare in rete.