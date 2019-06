Quelle che i telespettatori potranno seguire negli Stati Uniti dal 24 al 28 giugno, saranno puntate di Beautiful assolutamente da non perdere. In tale periodo accadrà la svolta 'dark' di cui si parla ormai da settimane e che porterà alla morte di un personaggio. Sebbene il nome della persona che perderà la vita non sia stato ufficializzato, tutto fa pensare ad Emma Barber, che recentemente ha scoperto il segreto sulla vera identità di Phoebe Forrester.

Ma il percorso di avvicinamento alla svolta dell'anno coinvolgerà anche Hope Logan: quest'ultima sarà sempre più coinvolta nelle macchinazioni di Thomas, pronto a tutto per conquistare la sorellastra. Allo stesso tempo, però, la figlia di Brooke continuerà a pensare a Beth, che tutti credono morta a Catalina. Questo suo costante pensiero la porterà a compiere un errore, chiamando Phoebe proprio con il nome della 'defunta' neonata.

Beautiful anticipazioni: un personaggio perderà la vita

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, il segreto su Beth prenderà una piega inaspettata con un svolta mortale.

A perdere la vita dovrebbe essere Emma Barber, in circostanze ancora non chiare. Nel frattempo, Brooke si confronterà con Bill, parlando di Thomas e della sua fissazione per Hope. La Logan non sarà affatto convinta delle buone intenzioni del figliastro e il fatto la porterà anche a litigare con Ridge, soprattutto dopo che verrà resa nota la notizia della morte di questo personaggio. Essa avrà in qualche modo a che fare proprio con Thomas? E se da un lato il matrimonio tra i coniugi Forrester potrebbe entrare in crisi per queste diverse vedute, dall'altra anche Pam si confronterà con Brooke e le esprimerà i suoi sospetti riguardanti le dinamiche del decesso che coinvolgerà le famiglie Forrester, Logan, Spencer, Spectra e Avant.

Trame americane Beautiful: Thomas sconvolto dalle parole di Hope

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful relative al periodo dal 24 al 28 giugno, Thomas chiamerà in causa il suo amico LoCicero per portare avanti il suo piano per conquistare Hope. Mentre Brooke e Ridge discuteranno in merito all'immediato futuro della ragazza (che potrebbe essere proprio al fianco del rampollo Forrester), accadrà qualcosa che sconvolgerà il figlio di Ridge.

La giovane Logan commetterà un errore e chiamerà Phoebe con il nome "Beth". Ciò basterà per mandare nel panico Thomas, sempre più preoccupato che la verità sullo scambio di culle venga svelata. Novità in vista anche per quanto riguarda Wyatt, che prenderà una decisione che potrebbe cambiargli la vita.