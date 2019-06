Continuano le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Una vita'. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 757 di lunedì 1 luglio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Ursula. La Dicenta vorrà migliorare il rapporto con Blanca con l'intento di convincere la figlia della sua buona fede e dell'estraneità alla scomparsa del piccolo Moises. La dark lady farà 'crollare' la compagna di Diego che non ha mai riposto fiducia nella madre, capace di organizzare un piano per aumentare le sofferenze della figlia.

Blanca conosce Cristina Novoa

Ursula accompagnerà Blanca (Elena Gonzalez) davanti alla tomba della figlia e la donna non riuscirà a tenere il controllo della situazione vivendo un momento di panico. Inoltre la vicenda subirà un ulteriore peggioramento per via del piano organizzato dalla dark lady che ha coinvolto una persona allo scopo di soggiogare la figlia. La fidanzata di Diego (Ruben De Eguia) avrà occasione di fare la conoscenza di Cristina Novoa (Elena Reyes), una fanatica religiosa che si vanta di aver visto la Madonna.

Tra le due c'è subito sintonia, ma l'arrivo di Cristina avrà delle conseguenze negative sullo stato d'animo di Blanca che non riuscirà a prendere alcuna decisione senza il supporto della donna.

Arturo ha un malore, ma nasconde il suo stato di salute

Il rapporto tra Alday e la giovane Dicenta potrebbe avere dei peggioramenti a causa della presenza di Cristina. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Arturo Valverde (Manu Regueiro) che vivrà un momento complesso nel rapporto con Silvia (Elia Galera).

La questione si complicherà quando il colonnello accuserà un malore, ma minimizzerà i dolori per non creare dei sospetti nell'animo della compagna. L'intento dell'uomo sarà di nascondere le reali condizioni di salute alla compagna, ma dovrà gestire la gelosia per via della presenza dell'amico di Silvia.

Rosina stanca di Jacinto

Valverde dovrà inoltre gestire le menzogne dette alla compagna per non crearle preoccupazione sebbene sia evidente il difficile quadro clinico dell'uomo.

Nel frattempo Rosina (Sandra Marchena) sarà stanca di sopportare l'obbligo di far lavorare Jacinto (Jona Garcia) come giardiniere e vorrà trovare una soluzione per risolvere questo problema. La donna si vedrà costretta a tornare sulle proprie idee nel momento in cui riceverà i complimenti da Celia per lo stato in cui si trova il giardino.