La nota soap opera tedesca Tempesta d'amore riserva diverse novità interessanti. Le anticipazioni delle prossime puntate riguardano Alfons e Werner, i quali si contenderanno Hildegard. Werner dopo aver trascorso una piacevole serata in compagnia della cuoca resterà ammaliato dalla bellezza della donna. Poi Werner cercherà di far innamorare Hildegard e inizierà a farle la corte. Il Saalfeld non terrà conto del fatto che la donna dei suoi desideri sia la moglie del suo più fedele e fidato collaboratore.

Inizialmente Alfons non si accorgerà delle intenzioni del suo capo nei riguardi della moglie, soltanto in un secondo momento si renderà conto che Werner avrà una particolare sintonia con Hildegard. La cuoca non capirà però immediatamente che il suo capo provi in realtà dei sentimenti per lei. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore.

Alfons geloso di Werner

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Alfons e Werner saranno rivali in amore, poiché Werner si innamorerà improvvisamente della moglie del suo dipendente.

Werner cercherà di conquistare Hildegard.

Alfons inviterà Werner ad una cena, nella quale sarà presente anche Hildegard. Poi durante la serata Alfons noterà Werner alquanto diverso dal solito. Nel corso di una partita a carte, l'uomo si accorgerà che il suo capo si trova in profonda sintonia con Hildegard. Per tale ragione lo Sonnbichler si sentirà addirittura. Poi Werner manderà un regalo alla cuoca, un bel mazzo di fiori. Dopo il gesto premuroso dell'uomo, Alfons sarà notevolmente turbato.

Xenia dovrà trovare il volto maschile di 'Miss X' e aprirà i provini per la sua nuova promozione pubblicitaria. In seguito l'uomo che verrà scelto per la pubblicità lavorerà insieme a Hildegard, poiché la donna è stata già scelta precedentemente per il ricoprire il volto femminile nella campagna promozionale. Successivamente, ai casting si presenteranno sia Alfons che Werner. I due uomini entreranno dunque in competizione per raggiungere il loro scopo.

Dove guardare in streaming le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate della famosa telenovela Tempesta d'amore, si ricorda che tutti gli episodi possono essere rivisti in streaming online registrandosi gratuitamente sulla piattaforma MediasetPlay.it. Oltre alle puntate già andate in onda in televisione, nel sito dedicato è possibile trovare alcuni video che riguardano le anticipazioni e le trame delle future puntate della soap opera.